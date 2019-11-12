女童给去世爸爸寄贺卡，数日后竟收到回信

据英国《每日邮报》报道，一名6岁女童在离世爸爸47岁冥诞时，给他寄了一张自己制作的生日贺卡。令人意外的是，她居然收到了一封从天堂寄来的回信。

女儿制作生日贺卡，寄给已故父亲

这名6岁女童名叫霍利，她的妈妈劳拉说：“我听说以前有人做过这样的事情，因此我们也想试试看。10月份是她爸爸47岁生日，女儿想跟爸爸说生日快乐。她在卡片上画了一个很特别的气球，并且涂上了她爸爸最爱的利物浦球队队服的颜色。女儿还在信封上写了一行字：献给天堂里的爸爸。”

邮递员告诉霍利，因为这封信要寄往天堂，因此他需要贴一张特殊的邮票，并且把自己家的地址写上，这样她就能知道天堂的爸爸收到了这封信。

女童收到回信，妈妈感谢寄信人

霍利的爸爸的名字是奈杰尔·摩根，2018年6月，他因支气管肺炎不幸离世。据悉，奈杰尔曾服役于北爱尔兰皇家后勤部队。

几天后，霍利竟然真的收到了从天堂寄来的回信。妈妈劳拉表示：“我们在信箱里发现了这封回信，信封上写的收件人是霍利，女儿让我打开这封信，并把信中的内容念给她听。尽管我不清楚这封信究竟是谁寄来的，但我真的十分感谢他。这封回信让女儿霍利确信，他写给爸爸的话，爸爸都可以听到。”

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