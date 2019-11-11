还在吐槽孩子爱搞破坏？其实这是好事

很多家长常吐槽自家孩子爱搞破坏，比如无论环境多么整洁很快被搞得乱七八糟，打滚耍赖让大人陪玩，欺负别人家的孩子……对此，我们该怎么办呢?

宝宝爱搞破坏的6大原因

1.觉得有趣

孩子有时在做一些破坏行为时毫无顾忌，其实就是单纯觉得有趣、好玩，并不知道或没有去想后果，比如在洁白的墙上随意涂鸦等。这时，家长应及时阻止，告诉他哪些事情不能做。

2.强烈的好奇心

对于未知的世界，孩子们往往抱有非常强烈的好奇心。这种好奇心会驱使孩子通过自己的方式去探索周围一切他想了解的事物。

3.控制力有限

孩子还小，有时做出的坏行为是无意的。他们常常会好心办坏事，举个栗子，可能想把地上的东西捡起来，却不小心把东西摔碎了。而这些事在家长们看来就是一种破坏力行为。

4.表达不满

宝宝会用一种破坏东西的方式来表达不满，尤其是一些要求得不到满足。他们就可能用这种有些极端的方式来抗议。

5.盲目模仿

小孩子最喜欢模仿大人的言行举止，特别是父母的。如果家长常用暴力来解决问题，而且是当着孩子面，那么孩子也容易模仿，一旦遇到问题就可能会做出一些破坏的行为。

6.错误的创新力

孩子有时玩腻了某样玩具可能会突发奇想，想要开创一种新的玩法，并没有想这一行为的后果。如果创新失败，玩具也被破坏了。

家长怎样应对?

1. 了解孩子搞破坏的原因

家长在应对孩子的破坏行为时，应先了解背后的原因。事实上，很多时候，孩子的一些破坏行为并不是故意的，只不过在探索时发生了一些状况。如果大家能站在孩子的角度看问题，那么就能很好的理解他的破坏行为了。

2.多给孩子锻炼的机会

宝宝的破坏行为有时是他们在探索学习过程中出现的失误。要知道，宝宝手眼的协调能力有限，很多动作都不能很好地完成，出现失误也是再所难免。

所以家长应该给孩子练习的机会，不要盲目训斥、阻止。孩子只有多练习动作能力才能得到发展，进而有效避免破坏行为的发生，同时孩子的自信心也能得到提高。

3.正确引导孩子

孩子之所以有搞破坏的天性，也有可能是创造力萌牙的一种表现。所以千万不要一发现宝宝搞破坏就一顿责骂。正确的做法是，想让自己冷静下来，然后了解清楚什么原因，再进行纠正或引导。

如果家长能适时给予正确的引导，可以让孩子掌握处理问题的方法，也有利于其大脑的发育，还能让孩子拥有更强烈的求知欲。

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