准妈孕期有这些情绪变化，快来了解

有孕以后，女性朋友容易情绪不稳定。此时，准妈妈非常需要老公及家长的理解和宽容。只有及时排解紧张、担忧、恐惧等负面情绪，准妈妈才能有满满的安全感，进而确保胎儿的优生优孕。今天让我们一起来了解下准妈妈孕期情绪变化的3个阶段：

孕早期：情绪不够稳定

孕早期时，准妈妈往往会出现情绪不稳的这种情况。怀孕第4周至12周可以说是准妈妈情绪最不稳定的一个阶段，而原因嘛主要有以下几个方面：

1.对未知项的恐惧

怀孕之后要面对很多新问题，这对于准妈妈来说都是未知的。亲友会各种叮咛，告诉大家孕期需要注意的禁忌，或是不停灌输孕妇应有的观念，这会让准妈妈很容易感到焦虑，甚至恐惧。

2.内分泌的变化

女性有孕后，身体会发生很多变化。其中内分泌变化非常大，而这会应准妈妈的心理的情绪受影响。这也是很多人觉得准妈妈脾气不好的主要原因。

3.难以适应

得知自己怀孕后，很多女性身心上都很难适应，比如说孕早期频繁孕吐会影响准妈妈的正常作息，准妈妈过于疲惫甚至会对腹中胎儿产生反感，而身体的不适也给准妈妈的心理造成不小的压力。

孕中期：亚历山大

1.慢慢适应

到了孕中期，多数准妈妈都已经逐渐适应身体上的各种不适了，也能接受并关注起腹中的胎儿。

2.各种担心

但随着孕周增加，腹部一天天变大，准妈妈在非常期待和小宝宝见面的同时，又担忧日后生产是否顺利，宝宝是否健康等等。这一阶段，很多准妈妈们开始小心翼翼。特别是比较敏感的准妈妈，可能会因为神经过于紧绷变得有些神经质。

孕晚期：焦虑又激动

1.身体负荷加大

进入孕晚期意味着和宝宝见面的时间进入倒计时状态。在这一段时间里，随着胎儿的正常发育，孕妇的身体负担会越来越重，行动越来越不便。

2.焦虑又激动

除了身体上的压力，准妈妈的心理压力也渐增。分娩的过程、宝宝是否健康、宝宝出生后该怎样教育等等方方面面的问题都会让准妈妈越来越焦虑、激动。

临近预产期，家人跟着紧张也会影响准妈妈的心情，让准妈妈更慌张。特别是身体有一些不适时，准妈妈可能会感到恐惧。

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