18个月男宝患淋巴管畸形，下巴到脖子全是肿块

据英国《每日邮报》报道，美国一名18个月大男宝宝患有先天畸形，从下巴到脖子长满了肉瘤，看上去脑袋很大而身体很小，比例严重失调，被爸爸妈妈亲切的称为“大头儿子”。

孕检查出胎儿淋巴管畸形，夫妻俩决定生下孩子

据了解，这名18个月男宝宝名叫加文·西尔维斯特里。2018年2月8日，妈妈维多利亚在30多名医护人员的帮助下，通过剖腹产手术生下了先天畸形的儿子。

在怀孕18周做孕检时，妈妈维多利亚和爸爸约瑟夫被医生告知，胎儿有淋巴管畸形，大脑中有异常细胞堆积，出现了一个巨大的肿块。夫妻俩认为，这毕竟是一个生命，决定将孩子生下来。

生产时，夫妻俩第一次看到了加文的样子：他下巴和脖子上全是淋巴瘤，有上百个之多，十分吓人。妈妈维多利亚说道：“我没有哭也没有难过，因为他是我的儿子。”

出生后接受多项手术，还无法开口叫爸妈

加文出生后的7个月里，一直在医院接受治疗。在此期间，加文做了多次手术，其中一次长达7个小时，靠机器维持呼吸。医生将加文面部的坏死组织切除，还用针头弄破囊肿排出积液，注射药物，插入引流管将药物放置一天，最后再把药物引流排出。这一过程每个星期进行5天，总共持续2个月。此外，加文还接受了气管切开术，以便让空气进入肺部。

妈妈表示，每次听到其他父母抱怨因孩子哭闹吵得无法睡着时，她和老公就会感到很伤感，因为他们的孩子从来没有哭过，也不能喊他们“爸爸、妈妈”。

妈妈称赞孩子勇敢，获其他患病儿童父母援手

目前，加文已经被爸爸妈妈接回家生活，但定期要去医院复查。妈妈认为儿子的表现十分勇敢，称赞道“他是一个特殊的男孩子，是我们生命中的阳光，完全改变我们面对生活的方式。”

加文的故事在社交平台上曝光后，全世界很多淋巴管畸形患儿的父母给加文的爸妈发消息，向他们提供帮助，给出建议，传授育儿经验。

据了解，淋巴管畸形是一种先天疾病，由无法预测的遗传缺陷引发。当胎儿免疫系统无法正常发育时，就会出现淋巴管畸形。一般来说，淋巴管畸形是良性的，不会对儿童健康产生严重危害。只有在囊肿未经治疗或发育膨胀，妨碍循环、吞咽、呼吸或其他器官功能时，才会产生严重影响。

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