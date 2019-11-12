90后父母必看！早产BB护理五个要点

37周以内出生的宝宝都称为早产儿。由于出生早，身体各个器官尚未发育完全，抵抗力比较差，体重也偏轻，需要父母的细心呵护。在护理宝宝方面，宝妈需要注意五个要点。

1.坚持母乳喂养

由于宝宝出生早，体重偏轻，宝妈在喂养时需要更加注意，最好采用母乳喂养方式。母乳看似稀但里面却含有免疫物质，有需要可以在医生指导下使用母乳强化剂，如果母乳量不足，适当添加早产儿专用奶粉。

在喂养方面，宝妈需要控制好量，出院后三天喂养量应在医院一样，等到宝宝逐渐适应家里环境后再增加量。因为环境的变化，宝宝肠胃需要时间适应。为了减轻宝宝肠胃压力，促进消化吸收，建议宝妈采取少量多餐，间断式喂养。

2.创造舒适环境

生活环境对生长发育有很大影响，尤其是对早产宝宝。为了让宝宝健康生长，宝妈需要将室内温度控制在24℃-26℃-之间。有条件的家庭，可以在家里安装室内温度计，通过温度计变化及时调整室内温度。

定时开窗换气，此期间，宝妈可以将宝宝抱到其他房间，不要让风直接吹到宝宝，等到室内温度恢复正常，再将宝宝抱回。这时候的宝宝基本上就是吃了睡，睡了吃的状态。

3.适当补充维D与铁

宝宝成长发育离不开维生素D与铁元素，但对于早产宝宝而言，体内这两种元素是相对缺乏的，需及时补充。维生素D可以促进钙物质与磷的吸收，帮助骨骼发育。因此，宝妈需及时给宝宝补充维生素D，平时多带宝宝晒太阳，促进钙物质合成。

缺铁很容易造成宝宝贫血，如果不及时补充，这将影响骨骼与神经系统发育。因此宝妈要及时通过食物来补充铁元素，适当时候也可以服用铁剂，但要在医生指导下进行。

4.袋鼠式护理模式

模拟宝宝在子宫中的状态，将宝宝抱在怀里1-2小时，此期间，宝妈可以给宝宝喂奶。这种方法可以增加母子感情，增加宝宝安全感，提高宝宝睡眠质量。

5.保证宝宝睡眠质量

新生宝宝除了吃就是睡，每天睡眠时间可以达到20小时以上，宝妈需要给宝宝创造安静舒适的睡眠环境，白天可以拉上窗帘，晚上尽量不要使用长期开着夜灯，以免光线照射宝宝眼睛，影响宝宝睡眠。

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