这几种提高免疫力的食物，孕期记得多吃

怀孕的时候，准妈妈们最怕生病了。其实只要提高自身抵抗力就能很好的预防疾病的出现。小编为大家推荐几个食物，大家赶紧学起来。

♥ 豆腐胡萝卜南瓜粥

食材：1/4豆腐，1/3胡萝卜，南瓜20g，大米粥1碗。

做法：

1.豆腐洗干净，洗净的胡萝卜切成末，南瓜去皮去籽，洗净后切成小块。

2.小米粥倒入锅中，大火煮开，改小火，然后倒入切好的南瓜块以及胡萝卜末；煮烂后，盛出。

胡萝卜、南瓜富含维生素A，能很好的调节机体免疫力，如果缺乏机体免疫力有所下降。而孕期，孕妈对维生素A的需求会增加，因此需要多吃蔬果、蛋类或是奶制品、动物肝脏补充维生素A。

♥ 牛肉芹菜水饺

食材：鸡蛋，香菇，西芹，牛肉，饺皮，盐、料酒。

做法：

1.香菇去蒂洗干净，切成香菇末；西芹洗干净焯水切成末；牛肉洗干净切成肉末。

2.将香菇、西芹、牛肉倒入锅中，放入鸡蛋、盐料、酒搅拌均匀。

3.每张饺皮上放入适量的饺子馅，饺皮对折捏紧。

4.锅中水烧开后放入饺子，水开以后在倒入冷水，反复三次，等到饺子漂浮在水面上，舀出盛碗。

芹菜能很好的补充身体水分，提高自身免疫力；牛肉里面的锌能促进白血球的生长，预防病菌侵袭。

♥ 平菇排骨豆腐汤

食材：平菇，排骨，豆腐，盐、葱。

做法：

1.排骨洗净，切成小块、平菇洗干净；洗干净的葱切成葱花；

2.豆腐冲洗干净切成小块；

3.排骨放入加水的锅中，煮开后捞出，洗净。

4.将洗干净的排骨放入锅中，加水大火熬煮，煮开后改成小火，半小时后倒入平菇和豆腐，15分钟以后加盐，撒入葱花盛碗。

豆腐富含蛋白质，菇类则含有高分子糖，这些都可以增强自身抵抗力，抵抗各种疾病的侵袭。

孕期，孕妈属于特殊人群，生病了也不能乱服用药物，平时可以做上面三种食物来提高自身抵抗力。另外还要记得多多运动，要知道适当运动不仅能提高自身抵抗力，同时也能加快分娩进程。

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