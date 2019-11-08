4种方法让BB彻底摆脱乳痂，快来学！

成年人会有头皮屑，婴儿会有乳痂。这两种情况都是由于一种称为脂溢性皮炎这一常见的皮肤问题造成，会导致头皮上出现粗糙的鳞片、片状的斑块。有一个不好的消息是，大多数婴儿都会有乳痂，通常出现在一到三个月的时候。

乳痂是怎么形成的？

乳痂形成的原因目前还无法完全确定。但它通常发生在皮脂腺分泌较多的区域，如头皮、面部、上胸部和上背部。婴儿皮脂腺很活跃，这是因为他们在生命的第一年激素水平很高。另一种可能性是存在一种叫做马拉色菌的酵母菌，这种酵母菌通常存在于皮肤上并生长在由皮脂腺产生的皮脂分泌物中。

如何让宝宝摆脱乳痂？

1.勤洗头

勤给宝宝洗头可以帮助治疗和预防婴儿乳痂。建议使用温和的婴儿洗发水，尽量少用香味很浓的产品，以避免引起皮肤过敏。

2.涂抹油

婴儿油或矿物油可以帮助软化婴儿皮肤上的鳞屑。建议不要使用橄榄油，橄榄油可能会削弱皮肤的天然屏障功能。椰子油和向日葵油这些天然油脂也是不错的选择。天竺葵精油和茶树精油，最好不要给婴儿使用，特别是起湿疹的宝宝，以免引起过敏。

3.清洁头皮

为了消除积垢，用梳子轻轻地刷洗或按摩婴儿的头皮。最好在你用洗发水或油后30到60分钟后刷掉积垢。提醒大家，避免直接刮擦，因为它会使情况更糟。

注意事项

乳痂经常被很多人误认为是湿疹。但湿疹会引起瘙痒，而乳痂通常不会。它造成的鳞片是白色或黄色的，可能是干的或油腻的。不会传染，可能与不良卫生有关，这主要是一个表面问题。而且通常在几周到几个月内自行消失。也就是说，如果孩子的皮肤发红发炎，或者孩子不舒服或者发烧，应及时就医。

乳痂不会引起出血流血，也不会引起瘙痒，就是说不会给婴儿带来不适。但如果症状持续存在，而且一直没有改善，建议去看医生，因为严重的乳痂可能和免疫系统问题有关。

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