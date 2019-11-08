防止食物浪费，这里有四个妙招

应该有很多人有在冰箱里发现了被遗忘的苹果，或者不得不扔掉一些没有及时吃掉发霉面包的经历。这通常是由于饿的时候购物太多或者忘记了保质期。这里教大家4个方法来防止食物浪费：

1.带着购物清单购物

我们都知道，在没有计划的情况下购物时，尤其是在空腹的情况下，购物车很容易就会装满。带着购物清单去市场是确保只买需要的东西和数量的最重要的方法之一。

建议大家每周留出几分钟来计划饮食，列一个购物清单。这份清单不仅会让购物变得更容易，还会减少食物浪费，让你一周都做好准备。另外，如果你真的想要坚持一个健康的饮食计划，一张购物清单会帮助你坚持下去，并且让你不用一时兴起就去买东西哦~

2. 选择当季的农产品

在当地时令的时候购买新鲜的水果和蔬菜，是确保你的食物在到达你的盘子时走了更少的路程，并且在厨房里保持更长时间的最好方法。

3.大量购买主食

燕麦、大米、扁豆、豆类和干果等可以大量购买。这些主食可以保存很长时间，尤其是放在密封的包装中，而且往往比单独包装的便宜。大包装的可以装入重复使用的存储容器，不建议使用塑料袋。

4.注意“生产日期”和“保质期”

造成家中食物浪费的最大原因之一是不知道一种食物吃起来是否安全。了解食品包装上的生产日期和保质期意味着什么，可以避免浪费食品。这些日期告诉店家一种食物应该在货架上待多久出售。大家也应注意，以确保大家有足够的时间在食物变质前享用它。

提醒大家，保质期是用来确定食物保鲜的时间，但通常非常保守。判断食物是否变质的最好方法是做“视觉和嗅觉”测试，检查霉菌或生长，并嗅闻物品的气味。

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