怀不上孩子怪老婆？男性的精子质量才是罪魁祸首

每当出现不孕不育问题时，很多人都讲矛头指向女性。其实，事实并非如此。

超5成不孕不育因男子精子质量差

英国国家医疗服务体系指出，每七对夫妻中，就有一对正在面临不孕不育的困境。

为什么会出现这样的困境呢?有一部分原因，是在过去的50年里，全球男性的平均精子数量下降了一半。不光是精子数量少，男性的精子质量也在逐渐变差。

据英国医学杂志研究，在不孕不育的案例中，男性精子质量差占总原因的50%以上。

然而，当一对夫妻发现自己备孕很久却怀不上孩子时，更多人喜欢把原因归在女性身上。这些女性通常会责怪自己，她们会花费高昂的医疗费去医院做各种检查，甚至不惜一切代价尝试试管婴儿。

专家建议及时检查治疗

对于这种现象，英国的医疗专家们建议应该对男性进行更多的检查，以发现并解决男性的不育症。

如果通过治疗仍然未能解决病症的，才需要进行试管婴儿的尝试。比如一些重度少精症、甚至无精症的男性，他们的精子数量与质量都很成问题，因为就需要通过睾丸穿刺等方式来获取精子。

不过，即便采用了试管婴儿的方式，目前的成功率也不算太高，能达到60%到70%已经算很不错的成功率了。

至于造成男性精子数量与质量问题的原因，在医学上一直比较复杂。英国医生建议，年轻男性应该戒烟戒酒少熬夜。除此之外，少泡温泉少洗桑拿也是很重要的，因为这可以保证睾丸保持在正常的温度。如果温度过高，将不利于精子的生存。

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