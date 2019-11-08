悄悄告诉你，孕期几个月会有奶水溢出

随着腹中宝宝的发育，准妈们的胸部会慢慢长大，为今后的哺乳做准备。等到了某个成熟的时候，准妈的乳头就会有奶水溢出，这表明准妈已经具备哺乳的条件喽~

孕期几个月孕妈会有奶水？

这个要因准妈而异。通常呢，由于体内孕激素的影响，孕9个月左右就会有奶水溢出的情况。当然，有的准妈进入孕晚期就有奶水溢出了。准妈平时看要好好护理乳房，注意卫生，不要用手挤压乳房。

如果是顺产，新妈泌乳的时间就会早点，刚开始只有少量奶水溢出，一般在分娩后1-3天才有真正的奶水溢出。如果是剖腹产，乳汁分泌会迟点，一般是在一个星期之内。

怎么才能提高乳汁分泌量？

1.多让宝宝吸吮

据相关研究表明，宝宝吃奶后，宝妈体内的催乳素会成倍增长。这是因为宝宝吸吮可以刺激宝妈脑下垂体分泌催乳激素，进而促进乳汁分泌。

2.补充营养

乳汁所有的营养都来自宝妈体内。如果宝妈长期营养不良，那么乳汁分泌会受到不小的影响。建议宝妈哺乳期适当多吃些有营养的食物，比如鸡蛋、牛奶、蔬果等。平时多喝些汤水，刺激乳汁分泌。

3.保持心情愉快

分娩后，由于体内激素的变化以及环境的改变，新妈情绪起伏较大，经常会有负面情绪，这对乳汁分泌很不利。据相关研究表明，母乳期妈妈情绪低落，其乳汁分泌量会急剧减少。因此建议宝妈哺乳期尽可能保持心情愉快。

4.避免服用药物

哺乳期间，宝妈可不能随意服用药物，因为有些药物会影响乳汁的分泌。如果生病了，最好是在医生的指导下服用药物，以免影响乳汁质量。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)