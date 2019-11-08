注意！除了滑梯，小区内的这些地方远比想象的更危险

滑梯是小区常见的游乐设施，但是有些滑梯却存在安全隐患。5月11日，西安，一名1岁男童玩滑梯时，屁股竟被烫掉了一层皮。

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孩子玩滑梯被烫

一块皮被揭下来

这一天，彭女士带着1岁多的儿子到小区游乐场玩耍，滑滑梯是每个孩子热衷的游戏，彭女士将儿子放到滑梯上方。没想到只溜了一小截，儿子就哭闹得不行了。

她赶紧将儿子抱起来哄，此时的她尚不知道儿子为什么哭闹。

直到旁边的家长提醒她，孩子屁股被烫伤了，她才看到孩子屁股上一块鲜红的皮被揭了下来，伤得可不轻！

彭女士立刻和家人带着儿子去了医院。据医生介绍，孩子送来时双臀部表皮脱落，为深二度烫伤，之后还要进一步观察。

玩个滑梯为什么也隐患重重了？

其实就这个事故而言，原因有两方面：

1.滑梯本身存在安全隐患。一般滑梯均由绝缘隔热的塑料材质制作，而这个小区的滑梯却是金属材质，容易造成高温烫伤。

2.孩子穿着开裆裤玩滑梯。婴幼儿皮肤本就娇嫩，直接与滑梯表面接触摩擦，既不卫生也不安全。

我也大概搜索了一下近几年的新闻，金属滑梯致孩子烫伤的也不是仅此一例，有烫伤屁股的，也有烫伤腿部的。

哪怕是塑料滑梯，在夏季30多度的高温环境中，表面温度也可达到60摄氏度。

所以提醒家长两点：

1.外出不要给孩子穿开裆裤！不要穿开裆裤！不要穿开裆裤！

2.给孩子玩之前，家长一定要用手感知一下设施的表面温度。

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小区里的“隐形杀手”

小区是很多婴幼儿的主要活动场地，没有车来车往，没有形形色色的人群。然而即使是在这个相对安全的环境里，家长也不可掉以轻心。

喷泉：最可怕的“隐形杀手”

18年5月，三名儿童在小区水池旁玩耍，触电身亡。

健身器材：儿童使用要有成人监护

父亲向记者演示当时女儿身亡时的境况

8岁女孩梦茹的父亲被匆匆叫去了家附近的操场，却看见女儿身子被卡在健身器材上，鼻孔里不断冒出血泡。在医院抢救三个小时后宣告不治。医院出具的死亡证明显示，梦茹心胸部挤压伤，呼吸循环衰竭。

景观灯：可远观而不可触碰

小区或是公园里，总是分布着款式不一的景观灯，夜色里看着非常漂亮。但是家长请记得告诉孩子，这些灯看看就好，别拿手去摸去碰。

其一，有些景观灯有漏电风险。

17年7月，张先生和妻子带着女儿涵涵去附近广场学轮滑，下课后妻子准备给女儿换鞋，就抱起女儿放到身旁景观灯的不锈钢灯罩上。碰到灯罩的刹那，妻子就觉得被电了一下，她赶紧看女儿，发现女儿躺在了灯罩上没有了任何反应，送医急救也没能救下女儿的生命。

其二，景观灯有高温烫伤风险。

这个2岁的孩子看到地面上的灯五光十色，好奇之下就伸手去摸，结果“哇”的一声叫出来，手掌上也起了四五个大水泡。

摇椅秋千：遵守规则别打闹

郑州一名8岁男孩和小伙伴们一起玩摇椅秋千时，从上面掉下来，头部卡在了地面和摇椅之间。大人将摇椅拆卸后方才救出男孩，遗憾的是，男孩已经停止了呼吸。

立体字：光鲜亮丽的背后暗藏风险

2岁的添添因为顽皮，摸了下小区里漂亮的立体字，不料后果很严重：手指上的动脉断了！神经断了！肌腱断了！还被缝了20多针。

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有些安全隐患防不胜防，哪怕是家里也会一个没注意让孩子磕了碰了。

但是该提醒孩子的还是得提醒，该尽到监护责任的时候别疏忽大意，这才是最好的应对之法。

1.告知孩子喷泉、灯光等需要用电，存在漏电风险，不要靠近更不要触碰。

2.孩子使用游乐设施、健身器材时，一定要有家长在旁看护。

3.注意检查设施是否有损坏，教会孩子正确的使用方法。

4.不要靠近被荡起的秋千等设施，以防被撞倒。

5.不该去的地方别去。绿化草坪、一些荒废的角落，是物业最容易忽视的地方，安全方面极有可能不到位。

6.停车场出入口车来车往，经过时要牵紧孩子的手，必要时可以抱起来，不能让孩子单独行走。

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