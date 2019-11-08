远嫁究竟好不好？这三点说中多少远嫁女心声

关于远嫁，一直是一个颇有争议性的话题。

试问如果你对一个正在热恋中的女性说：“你将来可千万不能远嫁，很大几率会伤心会难过会感到不值得的”，她能理解并答应不远嫁的概率是多少呢？

或许因为女性都是感性动物，此前曾有一个心调查研究显示：女性对于自我成就的认可，往往来源于组成家庭陪伴伴侣，但男性的来源却是在事业上成功。

因为传统习俗的原因，在中国大部分男性都不愿意放弃家庭专门为了女方，到女方的家乡生活，除非是工作本来就在该处。一旦真有人这么做了，就会被叫做“倒插门”，仿佛面子会挂不住，是对男性能力的“侮辱”。

这也就是为什么，大部分时候，只有远嫁与否的考虑，而没有“远娶”的习俗吧。

总之，有许多女孩为了追求爱情，离开了照顾自己二十年三十年的爸妈，抱着坚定的信念来到丈夫的家乡，希望新的家庭能够给自己带来更多温暖，爱意传满两个家庭。

可是，事实上，有多少女孩刚开始去就水土不服，甚至好几年也没有适应呢？

原因之一就时是地风土人情与习俗的差异，光是饮食这一方面，就足以让人茶不思饭不想。还有一道短时间难以逾越的鸿沟——方言。在饭桌上听着婆家人用你听不懂的方言大聊特聊，自己只能默默扒饭的寂寞，让远嫁的悔意又增加了一分。

第二孤身来到陌生的城市，倘若丈夫和婆家人对自己的态度并不如当初想象的那般温柔友善，往往也没有人能替自己撑腰。打碎了骨头只能往肚子里咽，不能让远方的爸妈担心，让他们当初的质疑成真，不愿也不能相信，自己远嫁的决定其实是错误的。

常若将来的婚姻出了问题，身边却无人诉苦无人陪伴消遣，那种感觉，真的就是困在了一个自己不熟悉的地方，感觉快要窒息。

有人说：当初远嫁是为了爱情，可最后爱情出了问题，那我就什么都没有了……

第三就是对爸妈的思念，不能承欢膝下尽孝道的后悔。尤其是独生女，将来爸妈年纪大了，也不知道该如何安排，只能走一步算一步。

如果生了孩子，带着孩子回老家吃顿简单的饭菜，都会变成一个奢侈的愿望，总是计划然后没有完成，隔好几年才能回家看望白发苍苍的爸妈。

以上这三点，不知道说中了多少远嫁女的心声呢？

关于远嫁，这些人是这么说的，或许能给你一点参考：

网友们的评论大多是支持“不要远嫁”，对此育姐也只能说，远嫁的姑娘们，请三思再三思。

在年轻时，生活里或许只需要爱情就显得足够丰盈，等到现实的风吹来，年龄的增长会让你发现，爱情只是生活的一部分。

如果远嫁过去的家庭，能够给予你足够的关心和支持，那么远嫁也得到了慰藉，远方的父母也能安心地变老。可是如果你托付终身的那个男人，那个家庭不是想象中那么美好，飞回家的机票都不舍得给你，那么远嫁真的还值得吗？

远嫁究竟好不好，是个因人而异的问题。

就像网友说的，问题不在于距离，在于是否有足够的金钱和精力来回两地，还有你的伴侣是否能一直给你提供支持与陪伴。

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