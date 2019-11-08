医生不慎切掉男童“小鸡鸡”，用绷带假冒试图欺瞒

据外媒报道，巴西一名资深外科大夫在给一名3岁男童做包皮环切手术时，不小心切除了男童的“小鸡鸡”。令人没想到的是，这名大夫非但没想办法补救，反而谎称手术顺利，企图用绷带假冒阴茎蒙混过去。

医生失手切掉男童阴茎，妄图蒙混过关被发现

据了解，男童的爸爸名叫阿尔伯蒂·卡马格斯，现年24岁，在银行工作。他在和孩子妈妈分手后，一个人抚养孩子。上个月，他带儿子去医院做常规的包皮环切术。他将孩子和孩子的奶奶留在医院后，便去上班开会了。等他回到医院时，发现情况有些异常，一般只需半小时就能完成的手术，竟然持续了4小时之久。

阿尔伯蒂向主刀医生佩德罗·阿布拉迪斯询问发生了什么事时，佩德罗表示手术很顺利，孩子一切平安。但当阿尔伯蒂检查儿子伤口时却发现，儿子的阴茎竟然是一段纱布。

阿尔伯蒂这样描述当时的场景：“当我拿掉第一块布满血迹的绷带时，下面还有一层纱布，好像是将我儿子的阴茎包裹起来。可当我揭开纱布时，里面除了一个残体什么都没有，阴茎被切掉了，这让我十分震惊。”

在谈到医生的欺骗时，阿尔伯蒂说道：“我对他的回答感到很恶心，他把我当成傻子一样，我对医院非常失望。”“我看着儿子十分茫然地样子，听到他痛苦哀嚎，我就知道手术出问题了，我儿子的身体遭到了肢解。”

男童接受整形手术，未来有可能过正常性生活

次日，阿尔伯蒂带着儿子出院到一家私立医院寻求治疗，儿科医生和泌尿科医生给男童做了详细检查，并给他使用药物缓解疼痛和抑制感染扩散后，证实男童的阴茎被切掉了。

随后，男童做了整形手术以保护手术失败后残存的尿道。幸运的是，这名男童无需植入导尿管。医生表示，可以帮助这名男童重建阴茎。医生认为，因为治疗及时，男童的勃起组织得以保存，长大后有可能可以过正常性生活，甚至能当爸爸。

当事医生事发后身亡，医院展开内部调查

而那名不负责任的医生佩德罗，事发几天后被人发现在家中离世。警方表示，他的死亡没有可疑。据当地卫生官员介绍，佩德罗有将近30年的从医经验，此前没有任何不良记录。

对于此事，男童的爸爸悲哀地表示“涉事医生的意外身亡，让我们失去了一个了解真相的人，同时也失去了一个直接承担责任的人。”

涉事表示，正在展开内部调查。涉事医生的医疗小组正在接受调查。当地卫生部门表示，已经对受害家庭进行了家访，为受害男童提供心理治疗，确保其获得必要的医疗帮助。

虽然当事医生已经身亡，但阿尔伯蒂一家正在准备起诉医院。

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