注意喽~父母有这4种行为最讨孩子嫌！

我看见网上有很多父母都在说，自己也想跟孩子多交流，但是不知道自己的孩子在想些什么？孩子也什么都不愿跟自己说，所以对于亲子沟通也是一筹莫展。但前段时间某知名网站找了2000多名中学生做了一次社会调查，选出了孩子最讨厌父母四种行为。

No.1 不信任孩子

几乎所有孩子都反应，最反感有时候父母不信任自己。觉得自己人生最灰暗的时刻就是被老师冤枉之后，自己的父母也不信任自己。那是感觉自己就像一个无助的孤岛。

人与人的感情是相互的，父母信任孩子，孩子才会信任父母，这样才是一段健康的亲子关系。

No.2 过分限制孩子自由

80%以上受调查的学生表示家长过分限制了自己的自由。自己的一切都要按照他们的要求来，没有自己的空间。在家长眼里，除了学习、吃饭、睡觉、见亲戚，干什么都是耽误学习，万恶之源。

这样做的问题，容易影响孩子创作力的发展，埋没孩子学习以外的天赋。可能我们国家因此就少了一个昆虫学家、天文学家、摇滚巨星、顶级黑客。

No.3 跟别人家孩子比较

超过7成的孩子说，不喜欢父母拿自己与别人家的孩子比较。

父母这样往好了说是想激励孩子的动力，树立目标。也有的就只是把孩子当成攀比的工具。

其实这样往往效果适得其反，即有可能会打击孩子的自尊心，也可能会造成孩子的逆反心理。

换位思考一下，如果你老公经常对你说，看看人家维秘的身材，再看看你的身材。你就能天天节食撸铁，练成维秘？

如果你对你说，为什么别人家的爸爸开的小牛是兰博基尼，我们家的小牛就是电动车。你就能奋发图强，挣他一个亿小目标？

己所不欲勿施于人咯~

NO.4 用辅导班充斥周末

60%以上的学生表示，自己的业余时间完全被辅导班占据了。整个周末不是在上辅导班，就是在去下一个辅导班的路上。

自从房地产不再热之后，同学群里话题基本就围绕着给孩子报班和吃不起猪肉了。

在我看来，有些家长给孩子报培训班，完全是被集体无意识恐慌所裹挟，人家都报，我也得报。完全没有自己的计划，也不曾考虑过自家孩子的实际需求。

培训班这种并不是多多益善，就像有些企业效益下降就开始学人搞996，为了加班而加班，付出也未必就有相应的回报，有时往往适得其反。

孩子虽然小，未必懂事。但是他也有自己的想法，也有独立的人格，与他的自尊。

我们不能把他当作学习的机器或是一个养成型游戏产品，只需他按照的我们意志与指令行事。还是要兼顾他们自己的感受，才能让他们健康快乐的成长。

希望大家有则改之无则加勉。

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