这些秋季食物不得了，吃了有益心理健康哦

你可能会发现秋天的味道和气味会让你心情舒畅。是的，某些秋季食物对心理健康的好处。以下这五种秋季食物中的营养物质可以给大家的情绪带来实质性的提升，快做给孩子吃吧。

1.南瓜

南瓜在秋天很受欢迎。除了含有促进大脑功能的矿物质，南瓜还含有叶黄素和玉米黄质这两种可以增强记忆力的营养物质。此外，南瓜籽也有助于改善情绪。我们每年这个时候都可以食用南瓜籽。它含有大量氨基酸，可以帮助大脑产生5 -羟色胺，改善情绪，给你一种全面的满足感。

橡子南瓜是营养最丰富的南瓜品种之一，富含抗氧化剂。橡子南瓜含有镁元素，镁元素是帮助缓解抑郁和焦虑的重要营养素。最近的一项研究表明，无论年龄和抑郁程度如何，饮食中增加镁元素可使抑郁和焦虑症状的显著降低。

2.苹果

当然，苹果全年都有售。但它们在苹果收获季节特别美味。由于苹果具有很高的植物化学成分，它们在防止DNA损伤、调节激素和减少氧化损伤方面表现优异，所有这些都与保持良好的心理健康直接相关。

3.姜黄

不少食物有药用作用。几个世纪以来，我们一直在饮食中加入来帮助治疗许多疾病。由于其已知的治疗特性，姜黄被认为是一种神奇的香料，对许多健康问题有改善作用，包括减少抑郁症的症状。它还具有强大的抗氧化和抗炎特性。

4.肉桂

没有什么比肉桂的味道更能形容秋天了。在任何食物或饮料中加入它都能提神醒脑。它还有助于调节血糖，这有助于整体情绪稳定。肉桂为茶、苹果酒、燕麦片、面包、烤水果和蔬菜等添加了温暖的味道。

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