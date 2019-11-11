给婴儿退烧别乱来，这些方法hin安全

多种原因可引起婴儿发烧。你需要测量婴儿的体温来确定他们是否发烧。如果没有其他症状出现，超过3个月低热的婴儿可以在家里接受适当的护理。3个月以下的小宝宝如有发烧，应立即就医。持续发烧或高烧的婴儿也建议及时就医。

婴儿发烧如何护理？

1.对乙酰氨基酚

如果孩子超过3个月，可以服用乙酰氨基酚。6个月以上的婴儿可服用布洛芬。记住，一定要遵医嘱给宝宝服用。剂量通常以体重为基础。如果宝宝最近没有称重，或者最近生长迅速，医生可能会建议宝宝称重。如果宝宝虽然发烧但精神很好，没有其他不适，可能不需要给他们服用任何药物。

2.更换衣物

给宝宝换上轻便的衣服，再根据室温盖上薄厚适宜的床单或毯子，让宝宝保持舒适和凉爽。要知道，给婴儿束缚过大可能会干扰他们身体自然降温。

3.把温度调低

保持家里和婴儿房的凉爽，这有助于防止宝宝身体过热。

4.给他们洗个温水澡

试着用温水给宝宝擦洗。(接触内臂时，水暖乎乎的但不烫。)避免使用冷水，因为这样会导致过冷。洗澡后立即擦干，并给宝宝换好轻便的衣物。

5.补充水分

脱水可能是发烧的并发症。可以让宝宝提供常规的液体(母乳或配方奶粉)，确保宝宝在哭的时候有眼泪、嘴唇湿润不干燥、排便次数正常。如果以上某方面出现问题，可以咨询医生如何给宝宝补水。

以下这些情况请立即带宝宝就医，包括新生儿发热、宝宝持续发热或看起来很不舒服。还有，在没有事先咨询医生的情况下，不要随意给婴儿用药，更不能给宝宝服用成人药。还有，不要用冰袋或酒精来给婴儿降温。

如何测量婴儿的体温？

要获得最精确的温度，请使用数字多用温度计测量宝宝的直肠温度。记住，直肠的温度会高于其他方法的温度。以下是如何通过直肠测量婴儿体温的方法：

* 用酒精或肥皂擦拭温度计。

* 在温度计的末端涂上凡士林或其他安全润滑剂。

* 脱去衣服、纸尿裤，让宝宝屁股裸露。

* 将婴儿放在安全舒适的平面上，如更衣台或床上，或放在膝盖上。

* 当测量体温的时候，轻轻地把婴儿抱在适当的位置。在这个过程中，不要让他们乱动，以免温度计深入宝宝的直肠。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)