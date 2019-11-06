快get这5招，让孩子修好情绪管理这门课

最近，美国心理学领域权威杂志《emotion》(情感)发表了一篇关于情绪的最新研究。研究显示，如果年轻人始终处在负面情绪当中，往后的生活中也更容易因为压力而出现抑郁症状。还有，如果青少年时期抑郁的人在以后可能会反复抑郁。

情绪是个人的主观感受，如何不能很好管理，那么也许未来某个小事就会引发这枚炸弹。所以，大家有必要让孩子修好情绪管理这门课。以下5招可以帮助孩子精准管理自己的情绪：

1.给情绪贴上标签

当孩子出现一种情绪时，家长应该先帮孩子学会识别，然后精准贴上标签，比如激动、自豪、期待、孤独等等。孩子每出现一种情绪，家长都采取这样的方式，那么孩子将会识别出更多的情绪，也更能很好的表达出自己的情绪，这是处理情绪的开始。

2.接受孩子消极情绪

很多家长发现孩子有消极情绪，第一反应就是否认、压制、贬低、怀疑，比如说“你没有理由生气”“这有什么好怕的”等等。这样并不利于孩子处理自己的消极情绪。正确的做法应该是，引导孩子接受、识别的消极情绪，然后再教他们如何应对。

3.对自己的情绪负责

家长在教孩子的同时也要处理好自己的情绪，对自己的情绪负责。当有负面情绪时，家长应该控制好自己的情绪。尽量别说“你这样做我很生气”这样的话，可以说“妈妈现在心情不太好，等情绪好点了就和你玩。”如此一来，孩子情绪不好时，也会想自己先冷静一会儿。

4.锻炼孩子情绪的能力

一旦孩子发脾气很多家长就立马“救火”。这样做并不合适。当孩子发脾气时，家大家应该尽可能的给孩子机会，让他们自己去感受、识别这一情绪，并试着让自己平复下来。每这么做一次，情绪控制能力也得到了一次锻炼。期间，家长如果能始终保持中性态度，那么孩子将会更好的平复情绪。

5.帮助孩子找到合适的处理方法

常见的处理方法有镇静法(数数、深呼吸)、倾诉法(吐槽、写日记、随意涂鸦)、转移法(听歌、运动、看风景)、宣泄法(撕纸或打枕头，但孩子爱打人的别用后面一招)。此外，家长可以让孩子记录当天发生的好情(展现自己好的一面的事情)，或者在孩子睡觉前或是其他时间，整理发生的好事，这也是锻炼孩子转念的能力。

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