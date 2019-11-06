女明星生娃为何不长妊娠纹？秘诀原来在这里！

很多准妈妈在孕期会长妊娠纹，可女明星们似乎不会有这样的烦恼。她们生娃后，身材总能很快恢复，肚子也非常光滑。这究竟是什么原因呢？今天育姐就给大家揭开其中的奥秘。

为何女明星生娃后没有妊娠纹？

女明星生娃后肚子上没有妊娠纹，通常和以下这些因素有关：

1.坚持运动

与普通人相比，女明星们更注重身材的保持，即使怀了小宝宝，每天也会坚持做运动。孕期保持一定的运动量，不仅可以避免身体过度肥胖，还能预防妊娠纹的出现。

2.注重保养

对于女明星而言，保持靓丽的外表是一件十分重要的事情。即使在孕期，女明星们也没有放松身体的保养。做好皮肤的保养工作，孕期长妊娠纹的可能性就不是很大了。

3.体质原因

孕期长不长妊娠纹和女性的体质有很大关系。有些女明星体质较好，因此孕期长妊娠纹的概率就会变得很小。

准妈妈孕期如何预防妊娠纹？

想要和女明星一样生娃后不留妊娠纹，准妈妈在孕期要做到以下几点：

1.保持合理饮食

有的准妈妈肚子上长妊娠纹，和体重过快增长有很大的关系。准妈妈在孕期体重增长过多，肚子会变得很大，肚子上的皮肤纤维有可能会发生断裂，从而产生妊娠纹。想要不留妊娠纹，孕期一定要控制饮食，少吃油腻脂肪含量高的食物。

2.进行适量运动

不少准妈妈觉得孕期要多吃少运动，其实这是不对的。孕期吃的多运动少，不但会让体质变差，还容易发生皮肤松弛，增加长妊娠纹的风险。育姐建议大家，孕期要进行适量运动，增加皮肤弹性，减少长妊娠纹的可能性。

3. 坚持涂抹预防妊娠纹的产品

很多准妈妈在孕期都会购买一些预防妊娠纹的产品，但能够每天坚持涂抹的人却没有几个。有的准妈妈认为自己还没有长妊娠纹，就没有坚持使用。等妊娠纹出现在肚子上，再去涂抹也没什么作用了。育姐提醒大家，买了预防妊娠纹的产品，一定要提早使用、坚持使用。

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