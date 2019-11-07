男宝弄脏尿布，被狠心妈妈暴打致死

据外媒报道，近日，美国佐治亚州发生一起悲剧。一名妈妈因儿子弄脏尿布，竟一怒之下对其进行毒打，导致孩子腹腔出血，送医急救后不幸离世。为避免罪行曝光，她谎称孩子坠床受的伤。验尸报告公布后，她的谎言被揭穿。10月26日，警方以虐待儿童、涉嫌谋杀等多项罪名逮捕了这名妈妈，并且不准保释。

妈妈暴打儿子后将其送医，谎称坠床受伤

据了解，这名妈妈名叫皮特曼，现年23岁。9月25日晚上，皮特曼抱着不满20个月的儿子佩里急匆匆地来到医院急诊室。她告诉医生，孩子在床上玩耍时，不慎坠床受伤。

医生立即对孩子进行检查，却发现佩里身上到处是淤青，腹腔严重出血、肺部全是积水。医生判断，这可能并不是简单的摔伤意外，于是向警方报案。

警方询问皮特曼的男朋友，却发现两人的说法大相径庭。眼见事情败露，皮特曼这才说了实话。因为儿子将尿布弄脏，她一时气愤对其进行殴打，将他打到跌坐在地上还不曾停手，并且还狠狠地打了儿子的头部。

皮特曼供称，不管男朋友怎么盘问儿子受伤的原因，她始终一口咬定儿子是坠床受的伤。

孩子伤重不治身亡，妈妈被警方逮捕

佩里被送到医院时还有生命体征，但很快就出现了呼吸困难、呕吐等表现，随后被送往亚特兰大儿童医院抢救。事发当天深夜，佩里还是离开了人世。

随后发布的验尸报告证实，孩子身体上还有其他旧伤。10月26日，当地警方以虐待儿童、谋杀等罪名逮捕了皮特曼，且不准保释。目前，还不清楚皮特曼是否会请律师应诉。

据悉，皮特曼还有一名4岁女儿，警方暂时将她交给亲戚照料。

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