宝妈谨记！出现这些症状要就医

胸痛、高烧和出血等是身体健康出问题的常见症状。身体也可能会以更微妙的方式警告你有麻烦。但有些女性旁友可能不清楚或没意识到这些症状需要就医检查。

1.乳房肿胀或变色

乳房肿胀是正常的，许多女性在月经前或怀孕期间乳房会肿胀。但是，如果有不寻常的或新的肿胀，请咨询医生。突然速肿胀或变色(紫色或红色斑点)可能是炎性乳腺癌的迹象。炎性乳腺癌是一种罕见的晚期乳腺癌，发展迅速。乳房感染也有非常相似的症状。如果你看到皮肤变化或乳房的其他变化，一定要去看医生。

2.腹胀

腹胀是一种常见的月经来临的前兆。有时候，食物过敏也会让人出现一到两天的浮肿。然而，持续一周以上的腹胀可能是卵巢癌的早期征兆。

3.绝经后出血

绝经前妇女阴道异常出血或分泌物这些症状很容易被忽视。许多卵巢癌患者直到晚期才确诊。如果有不寻常或持续性腹胀，请咨询妇科医生。

4.血便或黑便

大便颜色可能不同。这取决于你吃的食物和服用的药物。例如，铁补充剂和腹泻药物可能会使大便变黑。黑便也可能是因为消化道出血。褐红色或血样大便可能胃肠道出血。如果发生这些情况应就医检查。出血可能由以下原因引起：痔疮、溃疡、憩室炎、炎症性肠病、癌症、其他胃肠道疾病等。

5.异常的呼吸急促

爬上楼梯或跑去赶公共汽车后感到喘不过气来是正常的。但在轻微活动后出现呼吸困难可能是严重肺部或心脏问题的早期征兆，及时就医很重要。导致呼吸急促的一个潜在原因是冠状动脉缺血。它是由于部分或完全的动脉阻塞引起的心肌血流量不足。而部分和完全动脉阻塞也可能导致心脏病发作。

6.持续疲劳

通常，大家可能会因为缺乏睡眠或其他原因而感到疲劳。但如果经常感到精疲力竭，那么也许该去看医生了。持续疲劳可能是健康问题的征兆。引起疲劳的条件包括：抑郁、肝功能衰竭、贫血、癌症、慢性疲劳综合征、肾功能衰竭、心血管疾病、甲状腺疾病、睡眠呼吸暂停、糖尿病等。

7.不明原因的体重减轻

如果饮食改变或坚持运动，体重减轻是正常的。但如果体重不明原因下降，请及时就医生。不明原因体重下降的可能原因包括：癌症、腹腔疾病、糖尿病、心脏病、甲状腺疾病等。

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