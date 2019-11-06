《少年的你》刺痛着谁？来看3个“问题少年”的原生家庭

上周看了最近的大热片《少年的你》。被里面小黄鸭和四字弟弟纯纯的感情戏感动得稀里哗啦的。两个人的演技真是太棒鸟~~

但如果只是去磕CP，就未免有些太糟蹋这部作品的初心，毕竟这也是国内少有讲述校园霸凌的大荧幕佳作。所以今天我们就来谈一谈片中3个“问题少年”背后的原生家庭问题。

1.陈念——内向善良单亲女，一心高考

陈念的父亲缺位，影片中没有交代。

母亲卖三无产品面膜卖得躲债，家都不敢回。

她能对女儿做到的最大的爱，就是努力不连累陈念。

可惜她连这点都做不到。

当陈念遭遇到校园霸凌时，自身难保的她，也无法去庇护自己的女儿，去学校交涉。

陈念遭遇同学剪头发，拍裸照羞辱都不敢跟妈妈说，有什么苦都只能自己扛。

妈妈只能在每次跟她打电话时这样给她鼓气：

“孩子，再忍忍高考过后就好了，你就长大成人了，我们的日子也就好过了。”

可是忍耐终归有极限，积怨已久的陈念最终失手铸成大错。

2.魏莱——内心扭曲的白富美学霸

魏莱家境优渥，且家教很严。学习成绩超好，放学没事就霸凌同学都不耽误她报考北大。而且还长了一张配得上世间所有赞美词的脸。

看上去像是个人畜无害的小白兔，却有着一副蛇蝎心肠。

造就这一切的正是她父母扭曲的教育。

父亲对她冷暴力，因为她有一次没考好，一年没跟她说一句话。

母亲则是冰冷地推卸一切责任：

“那个自杀的孩子或许是因为家庭教育不行、玻璃心，同学和她开几句玩笑，就受不了跳楼自杀了。”

调查显示，30%-40%学生的暴力行为是家庭问题引发。

魏莱的父母给了她优质的物质条件，却忽视了她的情感需求。

平常父母的冷漠，在她内心深深种下恶果。在原生家庭都感受不到爱，又怎么会对别人有同理心。

在家被父母霸凌，在学校她就霸凌别人。

3.小北—— 被双亲抛弃，街头野蛮生长

小北的身世是他们三人中最惨的。

父亲在他很小时，抛弃他们母子跑了；

母亲也因为重组家庭，在他13岁时离开了他。

毫无生计的他，只能辍学流落街头，打架斗殴野蛮生长。

遇见陈念之前，他的人生信条是：

活着就是要么被人欺负，要么就是欺负人。

马东在奇葩说：心里有很多苦的人，只要一丝甜就能填满。

生而坎坷的小北遇见了会问他“疼不疼”的陈念，就下定决心不惜一切去保护她。

“幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。”阿尔弗雷德·阿德勒如是说。

孩子是我们的软肋，我们是孩子的铠甲。你的每一次与孩子的亲密接触，都会在他心底生根、发芽、开花。化成他们面对世界的勇气，跌倒爬起的动力。

千万不要用冷漠与苛责在我们与孩子面前竖一道墙，让他们成为无助的孤岛。有时对于稚嫩的他们来说，除了你们，一无所有。

也有人会说，谁谁谁父母不管，一样出人头地。现在孩子怎么这么脆弱，原来哪有这么多事。

也不是每个闯红灯的都被撞，每个犯法的都被抓。我们能说闯红灯，犯法没事吗？你为什么要用自己亲生孩子的未来去赌这个概率。

生活当然不易，

为人父母更难，

我们不求荫庇子女，

做他们前途的敲门砖，

至少我们也该努力尽责，

别成为他们人生道路上的绊脚石。

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