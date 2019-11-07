宝宝即将降临，秋天适合生娃吗？

每时每刻都有宝宝出生，面对四季变换，每个新出生的宝宝和新妈妈们都要面对不同季节的困扰，比如春季的潮湿、夏季的炎热、秋季的温差和冬季的寒冷。今天就和大家聊一聊，秋天生娃的利与弊。

宝宝出生在秋季的几个好处

1.水果都上市了

秋季水果丰富，更有利于妈妈坐月子，补充身体所需的各种营养。要知道身体好了，奶水自然也就充足了，无需担心宝宝口粮。但妈妈在进补的同时也要注意营养均衡，不要过于油腻，以免引发乳腺炎出现。

2.温度比较适宜

秋季气温温差虽然大，但却比较凉爽，不冷不热，这时候坐月子，产妈也会感觉到更舒服一些。白天，定时打开窗户，进行通风换气，这样产妈与宝宝也不容易生病。

夏季天气炎热，产妈容易出汗，加之恶露在身，身体散发出各种异味，但由于是在月子期间，所以不能频繁洗澡。另外，月子期间又不能打开窗户，因此房间会有股味道。但秋季，就不会出现这种问题，因为气温下降，产妈不容易出汗，所以也就不会出汗身体散发出异味。

3.宝宝也比较容易适应

夏季虽然照顾宝宝很方便，但宝宝也容易出现哭闹不止的情况。天气炎热，长时间开空调也会影响空气质量，对宝宝身体也会不好。但如果是在秋季，就不会出现上面这些问题。秋季，温度刚好，宝宝也会感觉比较舒适，也能带着宝宝到处走走，增强其自身免疫力。

宝宝出生在秋季的几个坏处

1.宝宝上学晚一年

9月份之前出生的宝宝，到了九月份就可以上学了，但如果是9月份以后出生的，那么上学就需要推迟一年。因此，很多准妈妈都希望宝宝能在9月份之前出生，这样宝宝就能早一年上学。

2.早晚温差大易生病

秋季气温落差大，容易感冒，因此家长在带宝宝出门前要做好保护措施。选择好出门的时间，最好是在下午，早晨空气比较冷，傍晚气温又有所下降，下午是正好的，天气不热。

3.天气干燥容易上火

秋季空气变得干燥，很容易上火。因此产妈在平时需要多喝汤水，吃新鲜水果，补充身体所需水分，增加母乳量，这样产妈才不容易上火。

不管宝宝在什么季节出生，产妈都应该保持乐观的心态，分娩前多看些产后恢复以及照顾新生宝宝的知识，做好准备工作。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)