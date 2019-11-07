准妈们的口味也太奇怪了吧，薄荷糖竟得吃一两斤！

怀孕前三个月，由于妈妈体内的激素变化，许多孕妇的口味会发生翻天覆地的变化。

有准妈本来爱吃辣，怀孕后饮食清淡地仿佛要出家；

有准妈本来爱吃海鲜，怀孕后闻到干虾皮都想吐；

有准妈本来是个荤素搭配的正常口味，怀孕后闻着薄荷牙膏都想啃两口……

更惨的是，有的准妈妊娠反应很严重，前三个月忙着吐了，光靠一口仙气吊着。孕吐是准妈体内多种因素导致的结果，包括：荷尔蒙的变化、嗅觉变得更加敏锐、肠胃容易受到刺激、缺乏维生素等，持续时间也从一个月到整个孕期不等。

许多准妈在转变饮食口味后，闻到一些特定的气味后会非常难受想吐，即使那些食物是之前自己非常喜欢的种类。

微微：我怀孕时吃什么吐什么，只有吃肯德基的汉堡不吐。老公半夜泡方便面，刚泡好准吃，我醒了，把他赶出去吃，而且门开着通风。那时候早上跟老公说要吃萝卜干，酸菜。可是中午他煮好被我骂，因为闻到味道我吐了，骂他为什么要买这些。

越鱼妈妈：我怀孕后期光想吃薄荷糖，一天不吃就难受。吃了得一两斤！

淘淘妈：我怀孕时爱吃泡椒凤爪，每天早上偷偷买来单位吃，在家老公不让吃。

佳佳妈：怀孕前不喜欢甜食和肉，怀孕后那小蛋糕和肉吃的呀~自己现在想想都腻的难受。

Hendy：我昨天想吃米粉…买了回来老公不让吃…愣是把我气哭了…发现怀孕真的想吃不能吃的时候好容易哭鼻子…

我不是小可爱：23周了，特别爱吃甘蔗。没怀孕的时候就很喜欢吃，现在更喜欢吃了。然后听说准备要做糖耐了，家里人都克制不让吃难受想哭。

琪琪吗：怀孕38周了，特别喜欢闻马桶洁厕灵的味道，真的太好闻了！

据说，孕期口味有神奇变化的准妈不在少数呢~希望大家都能顺利度过这一阶段。

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