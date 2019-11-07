老人说给带孩子，年轻父母就能当撒手掌柜了？

当老人催生，还放话“孩子不用你们管，我们带”时，你信了吗？如果真当真了，那可就错了！

老人催生，儿子儿媳成功怀孕生娃

褚师傅今年58岁了，退休之后和老伴过着悠闲的养老生活。养养鱼，逗逗鸟，天气好的时候就一起出去走走，看看风景，旅旅游。可是没有孙子一直是褚师傅的一个心病。

儿子结婚两年多，儿媳妇一直没有好消息传出来。褚师傅刚开始还不着急，过了一年半，老伴眼馋别人家的孩子，他也想儿孙绕膝，于是两人就开始旁敲侧击：

“二人世界还没过够啊？该为以后多打算打算了。”

“你们那屋子里就两个人，还是有点空吧。”

小褚则回答：我和媳妇的工作都没稳定，现在年轻，正是打拼的时候，要孩子还早了点，不能让孩子一生下来就不如别人。

随后又过了半年，褚师傅和老伴都着急了，直接开口和儿子儿媳说，让他们备孕生娃：

“有个孩子家里也热闹，你表哥都生二胎了。”

“趁我和你妈还现在还有劲，正好能帮你们带，你们该上班上班，孩子不用你们管。”

听到这话，小褚和妻子商量后，就把要孩子的事正式提上了日程。小夫妻觉得，两人工作四五年，除去结婚的开销，确实攒下了一笔钱，原本打算以后请个保姆带孩子，但保姆毕竟是外人，不如孩子的爷爷奶奶让人放心。新闻里还经常报道一些保姆虐童的事件，看得人心惊胆战的。现在老人既然开口愿意帮忙带，那就没有什么后顾之忧了。

小褚和妻子积极备孕了四个月，褚师傅终于收到了喜讯：儿媳妇怀上了。

老人带娃，精力不济十分辛苦

等到大孙子阳阳呱呱落地，褚师傅就迫不及待地想把孙子接到身边照顾。但是儿媳妇还在坐月子，褚师傅过去不方便，也没那么多地方，就让老伴一个人去带孙子。亲家母也过去照顾女儿，两个“老将”再加上孩他爸，时不时搭把手，儿媳妇坐月子坐得很顺利，阳阳也养得白白胖胖。

儿媳妇坐完月子没多久，亲家母就回去了。褚师傅又等啊等，等到儿媳妇完产假回去上班，他终于能亲手带阳阳了。双方协议，儿子和儿媳每个月给老人2000，每周过来带两天。

然而，没过半年，褚师傅就深感吃不消，他开始后悔当初的决定。

褚师傅以前是典型的“大男子”，只顾挣钱养家，不掺和任何带孩子和做家务“琐事”。可是孙子阳阳来了之后，老伴一个人没法顾及那么多。褚师傅不得不学会买菜、洗衣服等，除此之外，冲奶粉、换尿不湿、哄孩子睡觉，以前完全没接触过的事情，都要一点点学会去做。

其中的辛苦，褚师傅真的从来没有经历过。尤其是晚上起夜，褚师傅感受到了岁月的痕迹，现在精力真的是大不如前，腰也酸，背也痛。

他开始逐渐理解老伴日常照顾家庭的辛苦，变得更体贴，但是俩人带孩子却依然不轻松。

儿子儿媳撒手不管，老人倍感委屈

因为儿子和儿媳真的就把孩子丢给他们，完全撒手不管了。一开始每到周末或休息日，两人都会过来带一两天，让老两口松快松快。后来，两人过来带孩子吃一顿饭就回去了。问他们理由，说要为孩子奋斗套学区房。

褚师傅感觉一口气堵在了胸口，上不去也下不来，憋屈的很。他看朋友圈的时候，明明时不时就能看到儿子和儿媳妇在晒电影票、饭局照片或者是旅游景点。他认为儿子和儿媳根本没有他们说得那么忙，现在根本就是不想带孩子。老伴得知了他的意思，还劝褚师傅看开点，毕竟年轻人平时工作也挺辛苦的。

抱怨归抱怨，孙子还是继续养着。现在就怕阳阳生病，一生病，两人晚上就别想睡了，轮流守着照顾。

某一天，褚师傅忍不住爆发了，他质问儿子：你还记不记得你有个孩子？整天出去吃喝玩乐，有没有想到我和你妈还在帮你带孩子！你就是这样对待我和你妈，还有你娃的？

小褚赶忙安慰父亲：爸，那是一些基本应酬和消遣。我和孩他妈真的有在努力工作，这不是对你和妈太放心了吗？以后我们周末一定准时去报到，要不然给阳阳他外公外婆带一阵？

褚师傅表示不高兴：我们带的好好的，送过去干嘛？嫌我和你妈带的不好啊？

小褚：没有没有，哪会呢！这不是你们带孩子太辛苦吗？再说那边也就阳阳一个外孙，稀罕孩子。我们已经看好大点的房子了，等装修好，过段时间就把孩子接过去。

褚师傅最终同意了小褚的解决办法，他表示以后小褚如果生二胎，得自己带，他们可以偶尔帮忙，但不会像这样整天劳心劳力了。

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