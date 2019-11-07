孩子身体的这些信号，表明肠胃不太好

孩子的健康是父母的头等大事。脾胃功能好，孩子才能摄取到足够的营养来进行生长发育。尤其在发育的关键阶段，若孩子身体发出这五个信号，那么就意味着脾胃可能比较虚弱了。家长要留意孩子日常状况，帮助改善孩子脾胃。

孩子脾胃虚弱的身体信号

1.气色不好，体型瘦弱

孩子不管是皮肤白皙或是皮肤黝黑，只要红润富有弹性，就是健康的象征。孩子若看上去没有气色，体型消瘦，大多数情况下说明孩子脾胃较差，消化吸收功不能充分运转，食物中的营养无法吸收，因此才会气色不好，脸色蜡黄，没有血丝。

2.眼袋肥大，“黑眼圈”

眼袋能够看出胃的健康状况。如果孩子脾胃较差，体内湿气不平衡，就会有水肿的情况，眼袋最为明显。脾胃功能不好，眼袋周围也会发黑。

3.容易生病，经常咳嗽

人的五脏是有联系的，脾胃属土，肺部属金，土生金，二者相互影响。孩子本就身体脆弱，抵抗力不如成年人强壮，有时生病也属正常。但若孩子经常患上感冒、咳嗽等小病，反反复复，家长便要考虑孩子脾胃是否虚弱了，因为脾胃出现问题，难免会导致身体素质低下，易得病。

4.脾气暴躁，怕冷

孩子自身新陈代谢快，因此通常都不觉得冷。若孩子运动一下便经受不了，经常大喊大叫，脾气暴躁，看起来病恹恹，并且注意力容易分散，对冷敏感，那多半就是肠胃较为虚弱。

5.胃口差，容易闹肚子

孩子若脾胃虚弱，消化功能也会受到影响，食物消化滞留，容易抑制孩子食欲，出现挑食和厌食的情况。孩子平常虽吃饭较少，但也容易出现胀气，闹肚子的情况，可能也是脾胃较弱的表现。

那么家长要采取哪些措施呢?

1.少食甜食

甜食容易引起孩子体内湿气，并且孩子糖吃多了，容易引起蛀牙、发胖等健康问题。

2.少食凉性食物

家长平常少让孩子吃些生鲜、冷饮等冰冷食物。孩子本就脾胃娇弱，运转功能较差。如果再食用这些食物，更容易引起自身肠胃紊乱。

3.捏脊背

孩子辅食期时，家长可以为孩子做一些捏脊工作。做法是让孩子趴在床上，轻轻捏提孩子脊椎旁的肌肉，从下往上。

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