新生宝宝这些奇怪知识，你了解吗？

新手爸妈们迎来了家里的小可爱，对于宝宝的方方面面都想要了解清楚，不敢马虎。宝宝健康状况是父母首要关心的，哪些是健康的表现?哪些是需要注意的表现呢?

下面8点冷门知识告诉你新生宝宝“奇怪”的现象：

1.经常饿要吃奶

新生宝宝在头几个星期中，需要宝妈每日每夜喂奶。因为宝宝的食量随着时间会越来越大，在6个月间体重也会增长1倍，需要更多的营养来满足发育需要。母乳喂养的宝宝食欲通常更大，因为母乳更易消化吸收。需要提醒大家的是，宝宝哭闹并不都是因为饥饿，大家要学会了解清楚宝宝真正的需求。

2.头脑形状不圆润

在很多人的想象中，宝宝的脑袋是圆圆的，很可爱。但其实宝宝脑袋形状看着有点奇怪，可能是是锥形。这是因为宝宝花了数小时从宝妈的盆骨里出来，头骨的开口通过改变脑袋的形状来让宝宝适合产道以便顺利来到这个世界，并且避免颅骨骨折或脑部受损。

3.生殖器增大

生殖器变大是因为宝宝在出生过程中受到过大压力，且待在组织液体中过久导致的。另外，母体的荷尔蒙与激素有部分残留在宝宝体内，导致男宝宝睾丸增大，女宝宝阴唇肿大。这种情况属于正常，过段时间就会消退。

4.老打喷嚏

新生宝宝经常打喷嚏，并不全是因为感冒，他们会通过打喷嚏的方式来清除鼻子和呼吸道堵塞。若孩子经常打喷嚏，家长留意下孩子平日的精神状态及饮食情况，没有大碍的话，也许只是孩子鼻子敏感导致。

5.手脚冰凉

宝宝的循环系统还不成熟，体内的血液往往先供给到最需要的器官，而手脚是最后的供给部位，因此宝宝的手脚凉凉的。不过大家请放心，随着月龄增长宝宝越来越好动，血液循环情况会改善。

6.尿布上有血迹

母体在宝宝体内残留的荷尔蒙也会造成女孩下体出血。若新生宝宝尿布上有些许血迹，家长不必过于担心，症状最多出现几天，有些血迹实际上只是颜色偏深的尿液而已。若血迹颜色鲜红，得立马就医检查了。

7.听不出哭声区别

宝宝还不会说话表达自己的想法，父母只能通过孩子的哭声来判断孩子的需求。家长们暂时不能理解宝宝“哭声”的意思不要紧，经过一段时间后，家长便能搞清楚宝宝哭声间的不同。宝宝在刚出生的段日子里，有时会没有缘由哭闹。此时，家长要做的应该是及时给予安抚，让他有安全感。

8.呼吸不规律

不少新手爸妈都会在入睡前，趴在孩子旁边检查他是否呼吸顺畅。有时孩子呼吸不规律，可把家长们吓一跳了。其实，根据孩子膈肌(呼吸肌肉)和神经发育情况，正常情况下呼吸间隔时间最多20秒，到6、7周时呼吸会变得规律。但若孩子呼吸间隙时间超过20秒，则需要及时到医院进行检查了。

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