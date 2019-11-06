带3岁男童进女浴室遭拒，家长忿忿不平

孩子做了错事或者不合理的事情，家长们最爱用的解释理由，可能就是“孩子还小，他懂什么”。

但问题是，到底是孩子真的不懂，还是家长无视了孩子们的成长和了解，选择这个“万金油借口”替自己“教育缺失”来开脱呢？

事件回顾

就在18年的最后一天，出现了一例“姥姥带3岁男童进女浴室遭拒”的事件，姥姥还是一样说出了金句“孩子还小，他懂什么”。

长春的一位姥姥和女儿带着3岁的孙子去浴室洗澡，出于安全考虑她们想把孙子带到女浴室洗，遭到了浴室经理的拒绝，原因很充分：浴室规定身高超过90厘米不让进异性浴室，孩子身高已经超过。

对这个理由，姥姥显然非常不满，她表示：我们孩子只是长得高，15年9月出生，如今也才3周岁。长得高不是我们的错，孩子还小，能不能通融下让我们进去。

浴室经理依然拒绝，理由是：男女有别，现在的孩子很聪明，3岁就懂许多事，让他进去我们其他的女性顾客也会不乐意。

见此姥姥更不能理解：为什么要用你们那龌蹉想法剥夺孩子的权利？甚至打起了感情牌：单亲妈妈带着男孩不容易，亲爸爸在部队，没有男性可以领着进去洗澡。你家有这种情况怎么想？你家没有父母孩子吗？

最后，浴室经理还是没同意让男孩进女浴室，和姥姥发生了言语冲突，姥姥自己也回忆“很生气，骂人了，把孩子都吓哭了”。

回家路上，孩子还问姥姥“他们讨厌我吗？”

听起来是很心酸，但仔细想想，这位姥姥其实不太占理。单亲妈妈拉扯孩子不易我们可以理解，但“普天之下皆您妈妈”这种思想真的要改一改。

1.浴室有硬性规定，这也是商家的权利，为了保障其他顾客的权利，您不符合可以选择不洗。

2.浴室表示让3岁这么高的孩子进去会引起其他女顾客的不适，这点也没错，其他女顾客也没必要非要理解您，让自己的裸体被孩子看光。

有位网友说，自己曾经遇到3、4岁的孩子被妈妈带进了女厕所，那位妈妈把门关了自己上厕所，孩子竟从厕所隔板门镂空的底端，一个个弯腰看，辨别妈妈在哪里。这样的场景，谁遇见不糟心？即便是像育姐我这样有孩子的，还是不能忍。

3.3岁的孩子什么都不懂，这一点才是姥姥和妈妈思想中问题最大的部分。要知道3岁左右孩子就已经有了性别意识，能区分男女。男性和女性有着不同的身体特征，属于个人的隐私部位，这点让孩子知道且尊重，有什么好龌蹉且羞耻的呢？

强行忽略孩子的成长，非要让孩子继续看着异性的裸体，不懂得保护自己隐私部位，不及时给予孩子性别和性知识教育才最危险。怎么还说别人用龌蹉的想法猜测“纯洁”的孩子？这点育姐非常不能理解。

4.姥姥说孩子洗澡的权利被剥夺了，据东北的网友们说，许多浴室其实都有单间，只是价格较贵，实在不想让孩子在家洗澡，花点钱洗单间就不会存在上述矛盾了。

浴室经理最后还向来采访的记者表示：自己其实也当了爸爸，理解家长的心情，但让3岁已经知事的孩子去异性浴室洗澡，实在不妥。

网友的意见是：

这条消息引来了几千条网友的评论，育姐看了看，大多数都是支持浴室的做法，认为孩子姥姥反应过度。

更有网友现身说法，表示曾经自己在澡堂看见过3岁左右的男孩，本来并不在意，孩子却突然盯着她看，大声说“大mi mi”，吓得她赶紧裹上了羽绒服，三岁什么都懂了！

也有网友吐槽力max，留言：孩子懂事不懂事没看出来，反正大人挺不懂事的。

当然还有小部分认为浴室的做法太绝对，家长带小孩确实不放心让他单独去洗澡，万一摔倒被带走，谁来负责呢？

总结：

这场浴室之争，其实是家长对孩子身心成长的了解与教育之争。总有些家长揣着明白装糊涂，用孩子小打马虎眼；也有的家长真的认识不到在如今的环境里，孩子们吸收到外界的消息，已经比咱们当年更快更多，早熟很正常。

如果有一天，孩子故意用手去拍异性的屁股或者掀裙子，家长还能用“孩子小什么都不懂”来解释和逃避吗？

有的孩子被称为天使宝宝，有的却被人戏谑成熊孩子，这和家长的教育密不可分。孩子们一开始缺乏社会经验且顽皮好动，难免会做出一些“过分”的事情，此时家长如何引导，如何规避孩子再次做出类似行为，是教育的重要一环。

教育不仅仅是教孩子认字念英文，解题敲代码，更重要的是及时跟进孩子的成长，让孩子塑造出一个健全人格，具有良好的各项品质。

不要总用父母不易，要求旁人“理解”与“支持”，毕竟谁还不曾当过个宝宝呢？

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