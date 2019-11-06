碰到孕期水肿hin害怕？get这些可以救你！

很多孕妇在怀孕期间都会出现水肿的情况。其实，孕妇出现水肿一般有两种类型，一种是生理性水肿，另一种则是病理性水肿。那么，在日常生活中，孕妇们如何分辨这两种类型的水肿呢?以及出现生理性水肿时，如何缓解呢?接下来，育姐来告诉你答案。

分辨孕期水肿类型的方法

1.从出现时间上来看

水肿出现在孕晚期的话，一般都是生理性的。而病理性水肿一般早孕期比较早的时候出现。

2.从水肿程度上来看

通常，生理性水肿的水肿程度较轻，只要适当休息很快就能够恢复。病理性水肿则不行。

3.从发生部位来看

通常，出现在踝部、小腿下半部等处的水肿是生理性的。病理性水肿除了出现在下肢，还有可能出现在脸部、眼睑等处。

4.从体重增长情况来看

相较于生理性水肿来说，病理性水肿的孕妇体重增长幅度较大，甚至一周增重超过3斤。而生理性水肿的孕妇体重增长往往呈逐步增长的趋势，孕中晚期一般每周增长1斤左右。

如何有效缓解生理性水肿？

1.注意睡姿

孕晚期时，建议孕妇采用左侧卧的睡姿，这么做可以减轻对下肢静脉的压迫。另外，可以把脚垫高15度左右，也能缓解下肢浮肿情况。

2.经常按摩小腿

准爸爸可要行动起来了，经常帮准妈妈按摩一下小腿和脚。这样不但可以帮助准妈妈缓解水肿带来的不适，还可以增进夫妻之间的感情。

3.科学安排休息时间

一般情况下，孕期出现生理性水肿是因为久坐不起或者站立时间太长而导致。所以，孕妇就科学合理安排好休息的时间，并坚持适当运动，这样就可以有效缓解水肿。

4.健康合理的饮食习惯

孕期时，孕妇饮食上映低盐高蛋白质。肉、蛋、鱼、奶及奶制品、大豆及豆制品等优质蛋白丰富的食物可以适当多吃一些，而含盐量腌制品最好少吃甚至不吃。

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