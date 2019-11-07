小家伙有这些行为，恭喜你有个聪明宝

前几天园区宝妈们聊天，他们都说自家孩子总是喜欢说话，总是喜欢恶作剧，或是乱涂乱画，十分头疼。其实孩子的某些表现，恰恰说明了他很聪明，宝妈们应该感到开心才是。

这几个行为，说明孩子很聪明：

1.乱涂乱画

孩子喜欢拿着画笔在家里到处乱涂乱画，有时候画笔甚至会在自己的身上衣服上留下痕迹。看到他们画的真是哭笑不得，让人头疼，有时候没有办法只能呵斥几句。

但是他们不知道的是，孩子乱涂乱画不仅能培养其创造力与想象力，还能促进大脑开发，让其思维变得更加敏捷，手眼协调能力也变得更好，宝妈们还是不要轻易禁止的好。

2.不停说话

孩子喜欢跟父母说话，叽叽喳喳一刻都不停止，父母有时候根本不知道孩子在说什么。有时候实在受不了了，父母就会训斥孩子几句，其实，家长不应该这样做。孩子爱说话只是进入了“语言敏感期”，通过不断说话，练习模仿。有些孩子并不是真的想要说话，只是对周围的事物感到好奇，想要了解原因与结果。

因此，当孩子跟你说话时，你可以跟他对话，就算不知道说什么，也要多给予鼓励，让孩子用语言表达自己，这样孩子语言发展才会更好，孩子也更愿意用语言表达心中想法。

3.恶作剧

有些孩子喜欢恶作剧，捉弄别人，享受捉弄成功的喜悦感。但这样只会让其他孩子感觉到反感，不愿意再跟孩子玩耍。

面对孩子恶作剧的行为，家长不能轻易制止或是批评。孩子的恶作剧说明孩子有高的创造性与创新性，在平时家长要做好引导工作，了解孩子为什么恶作剧，对症解决问题。家长在跟孩子交谈时，要让孩子了解，有些玩笑如果会给人带来伤害，那么就不能开。通过耐心引导，了解孩子内心真实想法，进行有效疏导。

孩子还小，他们有自己的想法，从行为中表现出来。因此，家长千万不要将孩子犯的错误放大，有时候面对孩子好的行为，家长要给与鼓励，对于错误行为，及时引导，要知道孩子还小没有明辨是非的能力。家长要陪伴在其身边，给其做好正确的引导，这样孩子才能健康长大。

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