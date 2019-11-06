特警扮成超级英雄，给患病儿童送惊喜

孩子生病住院，无法和其他小朋友一起参加万圣节派对，是一件十分遗憾的事情。据英国《每日邮报》报道，在美国一家儿童医院里，警察们装扮成超级英雄，给孩子们送上了一份大大的惊喜。

警察装扮成超级英雄，患病儿童兴奋尖叫

10月30日，美国托莱多警局的特警们来到当地儿童医院，装扮成蝙蝠侠、金刚狼、美国队长等超级英雄，从大楼的一侧滑了下来。孩子们看到“超级英雄”的出现，开心得尖叫起来。

打扮成金刚狼的特警马特·斯莱曼（Matt Slayman）表示：“这一天可以做回自己，再次成为一名快乐的孩子，我真的很高兴。”

据了解，这个活动对于一名名叫奥林·波韦罗斯特（Orion Poverost）的孩子而言有着特殊的意义。奥林在经过三年的治疗后终于治好了癌症，医院还举办了一场由他率领的“不给糖就捣蛋”的游行以示庆祝。

活动已举办六年，获网友们一片点赞

警方将这段活动视频发布到社交媒体上，获得网友们的一致好评。一位网友评论道：“这些警察才是真正的超级英雄。”另一位网友则说：“超级英雄献给孩子们，一定要爱他们！”

据了解，这场的活动由医院和警方共同组织，今年已经是第六年了。

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