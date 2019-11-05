老人有这5种情况，就别让他带娃了！不安全

现在社会竞争激烈，很多父母忙于工作，不得不把孩子交给老人照顾。但育姐要提醒大家，有些老人真的不适合照顾孩子。如果老人有以下五种情况，为了孩子健康成长，还是不要让他照顾孩子为好。

第一种：不爱说话、性格内向的老人

照顾孩子，除了要让他吃好喝好外，还要经常跟他说话、玩耍，促进其身心发展。如果老人性格内向不喜欢说话，父母还是不要让他照顾孩子为好。

老人平常很少和孩子交流互动，只是在一旁看着孩子玩耍，孩子有可能会变得孤僻起来，对性格的发展很不利。

再说，老人不爱说话喜欢安静，让他和爱吵闹的孩子待在一起，也是一种负担。

第二种：听力不好的老人

有的老人年纪大了，听力变的越来越差，让这样的老人照顾孩子就非常不合适。孩子会说话后，老人却听不见孩子说什么，慢慢地孩子说话声音越来越大，脾气也会变得暴躁起来。

还有可能会出现另一种情况，那就是孩子说话无法得到老人的回应，时间久了后，孩子变得不爱说话，性格内向。

第三种：防备心不强的老人

如果老人耳根子软，特别容易相信别人，防备心不强，大家还是不要让他照顾孩子为好。育姐曾见过一个老人，出门忘记带东西了，就把孩子一个人丢在楼下，自己上楼去取东西。育姐想问，万一这个时候孩子被坏人拐走，孩子的父母那该有多伤心？

这里要提醒大家，虽然现在治安变好了，但坏人还是有的，一定不要放松警惕哟。

第四种：身体有病的老人

孩子身体抵抗力较差，如果老人也患病，两个身体较弱的人待在一起容易互相感染，使情况变得更加复杂。更何况，老人都患病了还让她照顾孩子，做父母的于心何忍？

照顾孩子本是父母的工作，老人只是帮忙，大家可以这样处理：

1.孩子三岁前，老人和父母一起照顾

孩子3岁前，大人的主要工作是养育孩子让其健康成长。在这方面老人的育儿经验丰富，更有优势。尽管在一些育儿观念上可能有点落后，但老人往往更有经验，照顾孩子日常起居完全没有问题。

2.孩子三岁后，父母自己照顾

孩子3岁上幼儿园后，父母可以正常上班工作了。如果没有特殊情况，最好自己接送孩子上学放学。如果真的时间紧张，可让老人帮忙做饭。

第五种：腿脚不灵便的老人

很多老人患有风湿病、关节炎等疾病，常常腿疼。孩子不会走路前，老人还能照顾，但孩子2岁后可以跑了，老人就无法胜任了。

如果孩子在半路上被什么东西吸引突然跑了出去，老人无法追上就容易让孩子发生意外。再说，老人腿脚不好，照顾孩子是一件十分吃力的事情。不管对于老人还是对于孩子来说，这都是非常危险的。

TIPS：照顾孩子是父母的工作，不是老人的

现在很多父母下班回家后，只顾自己玩手机，根本不陪孩子学习玩耍，这样做对孩子成长是非常不利的。

孩子3岁后是学习规矩的最好时机，什么能做什么不能做，父母进行教育最合适。老人有可能因为溺爱孩子，把他惯坏了，没有让他学规矩。而且父母在教育孩子时，老人请不要干涉，以免影响父母和孩子的亲子关系。

最后提醒大家，作为父母，照顾孩子是自己的事情，不能因为自己工作忙，就把责任完全推给老人！

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