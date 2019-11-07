这些护理方法坑娃不浅！麻麻们千万不要用了

宝宝出生后，漫长的育儿之路就正式开启了。新生宝宝不会讲话，生活也不能自理，大家在日常护理时要格外用心。如果护理方法不正确，就容易损害宝宝的身体健康。以下这四种护理方法坑娃不浅，大家赶紧来看一看吧！

1.使用定型枕

宝宝睡觉时经常翻身，不少妈妈担心会影响头型，于是就让他使用定型枕。她们认为，宝宝使用定型枕不但可以矫正宝宝睡姿，还能固定头部让他头型变得好看。

尽管妈妈们是一片好意，但定型枕很容易堵住口鼻，导致宝宝呼吸困难，甚至引起窒息，因此不建议给宝宝使用定型枕。新生宝宝的头骨十分柔软，睡觉时最好不要枕枕头。宝宝睡觉时妈妈要多留心观察，发现睡姿不正确及时调整即可。

2.捏脸蛋

宝宝的脸蛋肉乎乎的，亲朋好友见了总想捏一捏。请注意，宝宝的腮腺尚未发育完成，经常捏脸极易造成腮腺损伤，导致宝宝不停流口水。

而且，宝宝的骨骼十分柔软，经常捏脸会给宝宝的面部骨骼发育带来不利影响，导致两侧骨骼不对称，让宝宝颜值大幅下降。

3.含奶嘴睡觉

不少妈妈跟育姐反映，宝宝到了晚上睡觉时总是要哭闹一番。为了让宝宝平静下来，妈妈只好让他含着奶嘴睡觉。

育姐提醒大家，长期让宝宝含着奶嘴睡觉，不仅会使宝宝自我发展能力受限，不利于宝宝健康成长，还会长“奶瓶牙”，更容易患龋齿。另外，宝宝含奶嘴睡觉时会不断地吮吸，导致很多空气进入胃部，进而导致胃胀，不利于肠胃道健康。

4.穿衣过厚

为了让宝宝不生病，不少家长常常给他穿很多衣服，将宝宝裹得严严实实的。其实，宝宝的新陈代谢速度很快，容易出汗，穿衣太多会使汗水不能及时排出，可致宝宝患上湿疹。

通常而言，宝宝要比大人穿的少。像20℃+的天气，宝宝在家里穿一件纯棉的对襟打底衫即可，不仅十分透气，还能很好的呵护宝宝娇嫩的肌肤。宝宝出门时，可在打底衫外面加一件外套，这样就可以起到抵御风寒的作用。

育姐最后提醒大家，想要让他健康成长，妈妈在日常生活中一定要使用正确方法护理孩子哟~

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