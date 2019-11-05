麻麻给新生女宝画眉，遭网友指责虐童

据英国《每日邮报》报道，近日，英国一名妈妈给刚出生1个半月的女儿画了一个“大大的”粗眉毛。她觉得这很好玩，便将照片发布到网上，没想到遭到大量网友的炮轰。网友们认为，妈妈这样做是在虐待孩子。

妈妈给女儿画粗眉，觉得好玩拍照后发到网上

据了解，这名新手妈妈的名字是丹妮尔·麦克雪莉·谢尔，现年27岁，来自苏格兰的法夫郡。一个半月前她生下女儿，取名伊莎贝拉。

有一天，伊莎贝拉正在睡觉。看着女儿的脸蛋，妈妈一时兴起，想看看女儿长眉毛的模样。于是她拿出自己的眉笔和眉粉，轻柔地给女儿画眉毛。一会过后，丹尼尔就完成了她的“作品”。

女儿原本眉毛很少，经过妈妈的“创作”后，有了两条棕色的长眉毛，眉峰还在眼角上方高高突起。丹尼尔说：“这很像自己”，她欣赏着自己的作品，不禁笑出声来。

她将女儿摇醒，伊莎贝拉睁开眼无辜地看着妈妈，她眼睛上方有着两条粗粗的眉毛，十分有趣。丹尼尔给女儿拍照，并发布到社交媒体上，随后很快擦掉眉毛。

将照片保存到女儿18岁，网友质疑其虐童

丹尼尔称，她朋友看到这张照片后也笑翻了。她表示，女儿的毛发颜色很淡，几乎看不出眉毛。她十分好奇，如果女儿长出浓密的眉毛会是什么模样。

丹尼尔还表示，她会一直保存这张照片，等女儿过18岁生日时，把这张照片摆在生日蛋糕上。

网友们看到孩子画眉后的样子感到十分滑稽有趣，但也有部分网友持批评态度，认为妈妈丹尼尔是在虐待孩子。

对此丹尼尔表示，看到网友的批评让她感觉自己犯了错，但“我没有让孩子身体健康受到威胁。我或许会再做一次，这真的太好玩了。”

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