孕妇骑电动车逆行被撞倒在地，该不该给孕妇赔偿？

风和日丽的一天，怀孕六个月的李女士骑着电动车出门采购一些生活用品。买完东西后，李女士本应先过马路到对面，再骑车回去，但她为了方便，直接沿着来时的路骑车回去。但没想到意外发生了。

孕妇回家途中发生意外

原本以为能一路平安地骑回去，谁曾想“半路杀出个电动三轮车”。一个中年男子开着电动三轮车从左边一条小路刚要拐过来，李女士心里一惊，不过还是及时停住了车。

但是电三轮的车主并没有注意到李女士，他正在看另一边有没有人，等他回过神，已经撞到了李女士的电动车。

由于有孕在身，李女士行动不太灵活，当即被撞得摔到了地上。李女士吓出了一身冷汗，感觉到身体有些不适，宝宝在肚子里动得很厉害。

电三轮驾驶人孙师傅发现自己撞到了人，也是吓了一跳，他赶紧下车，扶起李女士并询问是否有事，李女士非常担心宝宝，让孙师傅赶紧送自己去医院。

孙师傅得知李女士是孕妇，表示以孩子为先，事故处理、赔偿问题后面再商量。

2家人发生冲突

李女士的老公得知情况，很快赶到医院，找到孙师傅上去就是一拳，把孙师傅打得懵了两秒，牙齿磕到腮，嘴里出血了。其他家属很快把李女士的老公拉开，一伙人都在等待检查结果。

孙师傅的儿子也随后赶来，对李女士老公的行为非常不满，他听父亲说，李女士是逆行行驶。

李女士也承认自己逆行，但是她也指出当时自己已经停车，是孙师傅东张西望才导致事故发生。

李女士称，这个孩子是二胎，来之不易，备孕了好几年才怀上，平时李女士也很注意。如果自己没有怀孕，擦破个皮也就算了，不会大张旗鼓来医院，但是她怀孕六个月了，害怕。

孙师傅则解释，他是顺行，李女士是逆行，如果不逆行，这场事故是可以避免的。当时那边有个绿化花坛，挡住了他的视线，所以才会来不及反应撞倒了李女士。

最后赔偿孕妇一家一千元

做过彩超检查后，李女士并不大碍，为了以防万一，李女士的老公打算让李女士再住院观察几天。

李女士家属对孙师傅说：你放心，我们肯定不讹你。谁都不想出这个事是不是？哪能成心撞人呢？

孙师傅则回答：是我的责任我肯定担，大人孩子都没问题最好了，该怎么处理怎么处理。

李女士老公说：不行你就拿3000，剩下的事你就别管了。再输液用药什么的也不找你了。

孙师傅连连摇头：目前医药费一共3000多，你这算我是主要责任啊，这我不能接受，我一共只出1000。

李女士老公有点不满，但最终还是同意了，他嘟囔了一句：你也是光说人话。

这场事故最终以孙师傅赔给李女士一家1000元结束。被打了一拳的孙师傅和被撞倒在地的李女士两清了。

至于被剐蹭的电动车和电动三轮车，只能自己心疼自己了。

小编觉得，如果李女士真的足够重视肚子里的宝宝，就不应该逆行，走反道。逆行肯定存在安全隐患，即使是路况好、车子少的马路也一样。

不过，作为一个孕妇，摔一跤的确很令人担心，好在宝宝很坚强。希望李女士吸取教训，以后遵守交通规则，为宝宝做好榜样。

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