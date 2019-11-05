一条条鲜活的生命逝去！作为父母，怎么忍心对孩子下狠手

小孩子犯错再正常不过了。作为家长的我们，无论如何都不该下狠手。已经逝去的孩子们，愿你们在天上一切安好。

01

海南万宁的一名医生，心痛万分地在科室聊天群里，写下了这么一段话：

这个事件发生在去年的7月。

那天下午，一名男子抱着一个瘦弱的女孩神色匆匆地冲进市人民医院。

女孩身上遍布伤痕，心跳、呼吸都已感觉不到，小小的脑袋无力地垂下……

虽然医生第一时间进行了急救，还是没能将女孩救回来。

这么一条稚嫩的小生命消失在眼前，参与急救的医生心痛之余，更是愤怒不已，立即报了警，警察将女孩父亲控制起来，这才知道女孩竟是被他活活打死的。

02

这个丧命于父亲手下的女孩，年仅6岁。

她甚至从未被父母放在手心里宠过爱过。

2012年，她还在妈妈肚子里时，父亲就因抢劫入狱，判了5年。她出生没多久，妈妈离家出走，从此再也没有回来。

小女孩跟着爷爷奶奶一起生活，很乖，很懂事，爷爷奶奶干活回来，她会甜甜地说：“爷爷奶奶辛苦了。”“我给你们捶捶背。”

2017年10月，女孩的父亲刑满释放。

小女孩终于盼来了父亲。

然而她和父亲的相处时间依旧很少，父亲长时间在外地打工，只有那年春节才回家呆了一段时间，春节之后又出去了。

2018年7月，在小女孩的期盼中，父亲又回来了。

她很开心，终于可以跟父亲一起生活了。

她没想到的是，这个父亲性情暴躁，带给她的是伤害，是噩梦，是死亡……

03

那天，本该是很平常的一天。

爷爷奶奶外出干活了，他们不懂拼音，也无法辅导女孩做作业，就让女孩父亲蒋某来陪她写作业。

性情暴躁的父亲不停地责骂女儿。

女孩忍不住就顶了嘴，不料这一行为彻底激怒了蒋某，他抓起身边能用的“工具”，衣架、皮带、扫把，将女儿踹翻在地，狠狠抽打了一个多小时。

直到他累了，才停下手来。

“别装了，快起来。”他不以为意地对女儿说到。

女孩没有动，她用尽力气对父亲说：

“爸爸，我起不来了……”

“你拉我一下吧。”

蒋某并没将女儿最后的求救放在心上：“你这么厉害还需要人拉吗？”他说完不再理会女儿。

女孩静静地躺在地上，呼吸逐渐变得微弱。

花骨朵一般的孩子，生命刚刚吐露芬芳，就惨死在亲生父亲的手下。

身为人父，蒋某给她的不是宠爱，不是照护，而是一顿丧心病狂的鞭打，是一场发泄情绪的狂风骤雨。

可怜无辜的孩子，成了他发泄情绪的牺牲品。

04

同样是去年，寒冷的冬天，泰兴黄桥9岁男孩明明，外出玩耍时不小心弄丢了手机。

心慌意乱的他苦苦寻找了数小时，还是没能找回手机。他在雪地里大哭了一场，还是忐忑地回了家。

明明的母亲得知情况后，非常生气，她用胶布将明明的手脚、身体捆绑起来，不让他反抗；用木棍从傍晚6点打到深夜11点，打了歇歇了打；期间只喂了几口水。

次日一早，明明只穿着秋衣秋裤趴在自己房间冰凉的地板上，永远地闭上了眼睛。

雪化了，手机找到了……

可是孩子没了，随着雪花一起消失了……

这样的母亲，真的让人觉得可恨可气可悲。

也许她又要上班又要操持家务，还要照顾孩子辅导功课，早已心力交瘁；也许她对那个常年不归家、不给一分钱生活费的男人，心怀怨怼。

但是生活再艰难，心中再多怨恨，也不该将孩子当出气筒。

看着邻居说“明明的妈妈对人客客气气的，但是对明明却易燃易爆，三天两头就会打一下明明。”这算什么？把孩子当做情绪发泄的“道具”吗？只因孩子是她生的，就是附属于她的物品？

有人常说，一想到做父母不需要学习、考试，就觉得可怕。

孩子犯错，作为父母当然可以管教可以惩戒，但前提是避免情绪化。

当你愤怒地朝孩子吼叫时，当你狰狞着一张脸朝孩子挥起棍子的时候，已经失去了惩戒的本来意义，这只是一场发泄，一场大人向孩子倾倒情绪垃圾的发泄。

05

情绪化的父母，生活中很常见。

因为一时愤怒而毁了孩子的父母，也是数不胜数。

2010年，在西安某商场工作的刘某，送9岁儿子上学时得知其有一门功课只考了70分。当晚，孩子遭到父亲毒打；凌晨，他发现孩子快不行了，才抱着去医院急诊，但是孩子已经停止了呼吸……

2014年，因为11岁的女儿抄作业，父亲怒上心头，用绳子将女儿的双手反绑跪地，又用另外的绳子抽打她娇小的身躯，一鞭又一鞭……直到女孩断了气。

在抢救过程中，女孩父亲因为忏悔一度下跪

2017年，一位27岁的妈妈因为3岁儿子贪玩磨蹭不吃晚饭，一气之下将儿子叫到厕所，用打耳光、踹腹部的方式对儿子进行殴打教训，不想儿子随即出现鼻腔流血、手脚冰凉、神志不清等症状。又悔又慌的妈妈割腕自杀，被刚好回家的表嫂送到医院，最终，孩子抢救无效，母亲住院治疗，并向公安机关投案自首。

能说这些父母不爱他们的孩子吗？不能。

他们也关心孩子的衣食住行，关注孩子的功课成绩。然而，冲动是魔鬼，愤怒能让人变成傀儡。

并不想替他们开脱，律法会审判他们的罪行。我们应该吸取教训的是，别让自己被坏情绪掌控。有时候情绪很可怕，你不掌控它，它便来吞噬你。

06

当然，管理情绪不是一件易事。

很多父母都说：好好地跟孩子讲道理，他们根本不听。然后火气就蹭蹭蹭地上来了，哪里还想得到控制情绪！

其实这个时候，更应该分清先后主次：我们要先管理好自己的情绪，再来管教孩子。

带着情绪的管教，大多是低效甚至无效的，因为孩子首先接收到的是父母的情绪，而忽略了父母的训示。

如果你经常情绪失控，不妨尝试一下这些法子——

☛ 先让自己冷静下来，再做决定

以前推送过一篇文章《被娃气得崩溃时，妈妈们就这么干！》，里面就写到：当被孩子气的快要崩溃、控制不住体内的洪荒之力时，一定要做到一哄二亲三拥抱。

心中默念这娃是我亲生的，亲生的，亲生的！！！

这基因是我遗传的，是我遗传的，是我遗传的！！！

如果发现其实是遗传了她爹的，想要火冒三丈的时候，

也请心中默念娃她爹是我选的，我选的，我选的！！！

我活该，我活该，我活该！！！

虽然只是个段子，却也不无道理。当察觉到火气开始上来时，你需要帮助自己“息怒”。

可以采取一些简单的小法子：

在心里默默从1数到10；

给自己一个暂停的口令：“停下！停一会儿！”

深呼吸，反问自己：“我发火能解决问题吗？”

暂时离开，去洗把脸，喝杯水，透个气。

第一次可能会很难，但是只要做到一次，往后就可以做到无数次。

☛ 跟孩子一起制定计划，减少矛盾产生

与其等矛盾日益激烈，再想法子化解，不如提前制定规则，让孩子有章可循。

比如看电视，这是一个家庭活动，可以全体家庭成员约法三章：不能离电视太近；每次看电视不得超过2个小时；不能躺着看电视。

规则对所有成员有效，相互监督。无论谁触犯了规则，都禁看电视2天。

规矩立起来了，惩罚也随之执行起来，管教起来家长有理有据，孩子也更加信服。

☛ 如果已经过火，及时跟孩子沟通补救

如果哪次情绪没处理好，让失控的怒火吓到了孩子，也可以在事后，跟孩子心平气和地沟通。

孩子是最容易原谅父母的。有网友分享了这么一个小事件，看哭了很多妈妈。

大清早起来收拾好准备去上班

结果看见娃儿在翻我包

我以为娃儿在干什么“坏事”

下意识的大吼一声

宝宝当时就吓哭了，苹果也掉地上了

哭着说：妈妈，我没干坏事

我只是想给你一个苹果上班吃

那一刻，鼻子一酸，差点哭出来

抱着宝宝愧疚道：

妈妈错怪你了，妈妈给你道歉

你能原谅妈妈吗？

宝宝抽噎着说：

没关系，你今天早点回来陪我玩就行

为人父母，归根到底是自己的一场修行。

喂奶哄睡、换尿布洗衣，其实只是满足了孩子的生理需求，父母稳定平和的情绪，才是哺育孩子的精神食粮。

在氛围良好的家庭里长大的孩子，往往对世间万事万物更为宽容，也更有幸福感。

父母平和乐观的情绪，会让孩子更加从容地触碰、接纳外面的世界。

所以控制自己的情绪吧，不要让那些坏情绪，阻断了孩子通向美好世界的梦想。

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