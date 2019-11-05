给宝宝买益智玩具，只要注重这几点就行了

自从有了娃以后，任何有关宝宝好吃的、好喝的、好玩的……麻麻们的嗅觉可谓是相当灵敏啊。尤其是近几年，麻麻们更是异常关注早教，恨不得把全天下所有的益智玩具都搬到娃的面前。

Emmmm……这个健身毯不错，给娃买一个;这个摇铃不贵，可以逗娃开心;这个玩偶别人家都有，自家娃也不能少……于是乎，刚刚身为人母的我们，就彻底掉入了宝宝的早教玩具坑里了。总以为宝宝玩具越多越好，功能越全越好，其实不然。想要早教玩具充分起到益智作用，爸妈在选择的时候一定要有针对性。

1.提高音乐情商

哈佛大学教授研究表明，学音乐可以提高孩子的情商。

众所周知，音乐作为人类通用的语言，不但可以启发孩子的艺术脑，帮助大脑左右半球平衡发展，还可以调节人体内的生物节律，提高想象力和记忆力。而且有音乐陪伴成长的孩子，在生活中更容易找到负面情绪的出口，具备感知幸福的能力。

这就是为什么说，每个孩子都应该有几个音乐玩具。比如手敲琴、架子鼓、摇铃、电子琴、手拍鼓等，都是不错的选择!

2.培养学习能力

如今的孩子真是越来越聪明，但如何培养他们主动学习的能力，却是很多家长都面临的难题。不过，如果能给孩子选一款合适的早教机，就像找了一个好的启蒙老师。因为早教机既可以做孩子的交流玩伴，还能提高他们的认知能力和学习能力。

当然除了早教机之外，故事机、绘本、有声读字卡等，都是不错的学习玩具。

3.锻炼动手能力

不要以为玩具和游戏只会消磨孩子的时间，对学习没有半点好处。其实好的益智玩具和游戏，对锻炼孩子的动手能力超级重要。就拿宝宝最常玩的搭积木和串珠游戏，不但可以提高精细动作的发展，还有助于激发创造力、想象力和专注能力。

4.增加亲子互动

现代家庭，快节奏的生活常让父母忽略了对孩子的陪伴。即使下班回家，也是一边陪孩子，一边抱着手机。

事实上，如果父母能参与到孩子的游戏中去，在增加亲子互动的同时，更可起到寓教于乐的作用。比如一起搭建积木，一起玩玩具机车竞技，一起亲子作画等等。

俗话说得好：“多则惑、少则得”，其实这句话同样适用于宝宝的玩具。虽然早教玩具可以起到开发宝宝智力的作用，但一定要有针对性。So，为了起到更加明显的早教效果，粑粑麻麻可千万别再乱买玩具了。

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