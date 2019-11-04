新妈看过来！教你破解小北鼻护理6大误区

初为人母，难免会手忙脚乱，也容易误信谣言，比如叫醒宝宝喂奶，喂葡萄糖水、茵栀黄等退黄疸……大家快来看，你有没有中招?

1.对于宝宝发烧太过“淡定”

俗话说的好，无知者无畏。一些新手妈妈对宝宝发烧比较淡定。事实上，新生儿发烧需警惕。3个月以内的宝宝一旦发烧，腋温高于37.2℃（肛温高于38.0℃），应立即带宝宝去医院。要知道宝宝免疫系统还处在发育阶段，病情发展很快。

2.新生儿无需进行口腔护理

相当多的家长认为宝宝还小，又没有长牙，不需要进行口腔护理。这个想法是错误的，宝宝再小，也要进行口腔护理。

家长可以用温纱布清洁宝宝牙龈，一方面可以避免口腔感染，另一方面也能让宝宝更舒适。等到宝宝第一颗乳牙萌出后，家就可以开始给他刷牙。大家可一定要重视，因为呐如果乳牙护理不好是会影响恒牙发育的。

3.叫醒宝宝喂奶

除了新生儿，通常不建议叫醒宝宝喂奶。新生儿呢，是因为胃容量很小，每次吃奶量不多，容易饿。基本上每隔4小时就要喂一次奶。若超过这个时间，宝宝还没有醒来吃奶，这时候宝妈就要叫醒宝宝。

若宝宝已经满月，可以等到他醒过来再喂奶，不需要特地叫醒宝宝。如果频繁叫醒宝宝，反而会打扰宝宝睡眠，对其生长发育不利。

4.把宝宝包裹太严实

有些新妈害怕宝宝冷，就将他包裹的严严实实，甚至包成蜡烛包。但这样不仅不利于宝宝呼吸和四肢活动，还会影响肌肉和神经发育，甚至可造成髋关节的脱位。所以，大家千万别再这么做了。

5.喂葡萄糖、白开水、茵栀黄等退黄疸

有些新妈在发现宝宝有黄疸后，会采用些民间偏方来治疗黄疸，比如喂白开水、葡萄糖水或茵栀黄等。然而，这些做法都是错误的，不仅不能帮助退黄，还可能影响宝宝健康。

比如白开水，如果宝宝是纯母乳喂养，未添加辅食前并不需要喂水的，因为母乳已经含有足够的水分了。至于葡萄糖水，宝宝还小如果喝了胰腺负担会加重，有损身体健康。而且不管是白开水还是葡萄糖水都占胃容量，影响正常喝奶量，不利于退黄。

而茵栀黄茵更不能乱用，引起腹泻、呕吐和皮疹等不良反应(2017年CFDA已对茵栀黄口服制剂的说明书进行修改，明确了该点)。

6.不给宝宝使用婴儿座椅

很多家长为距离近、宝宝还小或是觉得安全座椅太贵等原因，放弃给宝宝使用安全座椅。这主要是大家根本没有意识到给宝宝使用安全座椅的重要性。

据相关研究以及现实案例，使用安全座椅可以大大降低宝宝受伤的风险。建议大家把这件事放心上，根据宝宝的年龄、身高和体重等给他挑选合适的安全座椅。未满2岁的宝宝，最好使用后向式安全座椅。

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