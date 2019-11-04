怀孕后，还能愉快的运动吗？

俗话说生命在于运动，运动不止生命不息。但是现实生活中有很多女性有孕之后就和运动绝缘了，只因听说孕期要静养多休息，否则容易流产。事实真是这样吗?下面快来看看详细解答。

孕期运动好处多多

其实，无论是对准妈妈还是胎儿来说，孕期适当做运动都大有好处。对胎儿来说，母体运动可以提供给其充足的营养和氧气，加快胎儿的新陈代谢，进而促进生长发育。而且，准妈妈运动时羊水摇晃，胎儿全身的肌肤受到刺激就像享受了按摩一般，有利于大脑发育。

对准妈妈来说，孕期适当运动可以促进血液循环，加快新陈代谢，提高心肺功能，促进睡眠，还能缓解腰腿酸痛等不适，预防或缓解下肢水肿。再来，经常运动的准妈妈在体能和身体素质方面通常优于几乎不做运动的准妈妈，也就是说孕期坚持适当运动有助于顺产。

孕期怎样运动？

对于大多数准妈妈来说，孕期间正常上班，做擦桌子、扫地、卖惨、买菜、做饭等轻体力劳动没问题。当然了，如果妊娠反应严重，应适当减少家务劳动。

需要注意的是，为了宝宝的安全，孕期不适合做比较剧烈的运动，做简单的伸展操、散步即可。像跳跃、快速旋转、收腹、扭腰这类动作幅度比较大，最好不要在孕期做。运动刚开始后应随时根据自己的感觉来调整运动。每次运动的时间可以持续30~40分钟为宜，注意脉搏，不要超过140次每分钟。

在运动时，如果准妈妈出现了气短、头晕、频繁宫缩、身体某部位疼痛、阴道流血的问题必须立即停止运动。如果不放心，可及时就医。等医生明确标示一切正常，可以运动再继续。

孕期运动注意事项

1.选择对的时间与地点

孕期运动时最好可以绿树成荫、花草茂盛空气，这里空气清新、氧气浓度高、远离尘土和噪音，对准妈妈和胎儿的身心健康都很好。

2.注意衣着

孕期运动衣着要更注意，建议穿上宽松、吸汗的棉质衣服和合脚的运动鞋。

3.注意保暖

无论是运动过程中还是运动后都要注意保暖，不要因自己的大意而着凉。还有，运动后宜洗一个温水澡，来缓解身体的疲劳。

4.禁忌人群

比如说曾有流产史、患有妊娠高血压、心脏病，肾脏及泌尿系统疾病等，这些准妈妈都不适合运动，孕期锻炼要更小心些。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)