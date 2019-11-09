孩子6岁前，记得一定经常做这3事

6岁的孩子已经基本上形成了自己的性格，可以说是孩子人生的一个分水岭，这就说明6岁之前，孩子的性格培养就是一件大事，很有可能影响孩子的一生，这就需要爸爸妈妈们耐心的陪伴与科学的教育，下面介绍的三件事，爸爸妈妈们不妨坚持下来，对孩子很有帮助。

1.睡前沟通必不可少

沟通是非常重要的一项活动，对于父母和孩子来说，睡前的亲子沟通就是必不可少的。爸爸妈妈们不必刻意寻找话题，普通而轻松的聊天就足够了，比如可以问问孩子今天过得开不开心，经历了哪些新鲜的事情，吃了哪些好吃的食物等等。

从这样的对话中，爸爸妈妈们就可以了解孩子一天之中的基本情况了，还能够及时为孩子解决烦恼，舒缓情绪。良好的亲子沟通能够给孩子安全感，给孩子传递关心和爱意，从而塑造孩子乐观的性格，增强孩子的自信心。

2.要和孩子一起玩耍

不管爸爸妈妈们平时工作有多忙，都应该抽出时间陪伴孩子，比如跟孩子一起做游戏、阅读、听音乐、讲故事等等，这其实应该成为一种固定的家庭仪式，这样爸爸妈妈们就能够严格遵守了。

亲子时间对孩子的意义重大，能够开发孩子的智力，还能够潜移默化地提高孩子的智商和情商。睡觉前的时间就很适宜，可以成为不错的亲子时间。

3.制定共同劳动时间

孩子的健康成长必然少不了适当的自理能力，在做家务方面，爸爸妈妈们千万不要舍不得让孩子帮忙，做一些力所能及的事情对孩子还是有益处的。比如，爸爸妈妈们可以在吃完晚饭之后，让孩子参与收拾桌面和洗碗的工作、睡觉之前鼓励孩子自己做清洁等等。

孩子具有不错的模仿能力，大人怎么做，他也会跟着做。另外妈妈们也可以允许孩子自己动手挑选明天的着装，但要记住，提建议是可以的，但不要代替孩子做决定，这样做的目的是尊重孩子，以及培养他的自理能力。

父母是孩子人生重要的领路人，也是孩子最温暖的港湾，所以，面对6岁前的孩子，爸爸妈妈们一定不能松懈，性格培养的优劣与否，对孩子来说都会伴随他们一生。

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