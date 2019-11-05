小家伙感冒流鼻涕，护理方法学起来

很多宝宝感冒的时候，会不停的流鼻涕，如果情况不很严重，没有影响到正常的睡眠和饮食的话，那么家长就不要过分担心，只要平时给宝宝注意保暖，加上物理治疗就会好的。但如果有比如严重，那么就要做好护理，必要的情况下要根据医嘱用点药物了。

1.食疗

· 蜂蜜蒜泥

不过这个食疗并不是所有的宝宝都能食用的，1岁以内的宝宝就不能食用，因为他们太小是不能吃蜂蜜的。1岁以上的宝宝可以尝试着用80度左右的白开水冲服拌匀的蜂蜜和蒜泥，每天可以喝4―6次，每次一勺，对流鼻涕的效果很好。

· 葱白煮水

家长可以将葱白切成手指长短的样子，然后放进300毫升的水里煮开，可能味不太好，可以少加点冰糖在里面，这样宝宝会喜欢喝点。这个方法对缓解宝宝流鼻涕的效果也很好。

2.热敷

毛巾用热水津湿以后敷在宝宝的鼻子上，如果毛巾冷了就再换上热的，反复几次后鼻腔就会通畅了，稠的鼻涕也容易就出来了。记住热敷时动作一定要轻柔。

3.清理鼻涕

给宝宝热敷后家长可以帮宝宝清理鼻涕了，如果宝宝鼻腔里分泌物过多，家长可以用吸鼻器来帮宝宝吸一下，吸一边鼻孔的时候要压住另一个鼻孔这样效果会比较好点。用吸鼻器的时候动作一定要轻，也不要太深入宝宝的鼻子，不要弄疼宝宝。

4.蒸脸器

有蒸脸器的家庭，可以让宝宝的脸对着蒸脸器，但不能让宝宝太靠近蒸脸器以免伤到宝宝的皮肤。这时蒸汽会湿润宝宝的鼻腔，鼻涕自然而然的就快速流出了，记住蒸的时间不能太长。

5.泡脚、喝温水

在宝宝睡觉前可以在加了生姜片的热水里泡泡脚，水温要适中不能烫伤宝宝的脚，水冷后可以多换几次直到宝宝额头出汗为止。可以给宝宝多喝点温开水，能帮助宝宝血液循环，有利于鼻涕流出来。

6.室内外温度平衡

在季节交替气温不稳定的时候，宝宝是最容易感冒流鼻涕的，这时要保持室温度平衡，这样宝宝就不会因为要外出而突然受不了。宝宝生病不舒服，最辛苦的就是宝妈们了，有了上面这些方法宝妈们是不是安心了？

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