无油！减糖！好吃的抹茶蛋糕卷来一块

周末撸了抹茶蛋糕卷，孩子们都夸好吃。关键无油，还减糖！这里奉上具体做法，感兴趣的快来吧。

1.四个鸡蛋蛋清蛋黄分离（其实建议烘焙都用那种大的洋鸡蛋，因为蛋黄蛋清都多一些，草鸡蛋偏小）。

2.蛋黄中加15g白糖搅拌均匀，再加入100g酸奶，继续搅拌均匀。

3.筛入60g低粉和5g抹茶粉（同理可以换可可粉之类的，如果不做抹茶口味，直接去掉就行）记住，这一步要用Z字型搅拌了，不能打圈搅拌哦，避免面粉起筋。

4.四个蛋清+30g白砂糖，打发到湿性发泡，就是提起打蛋器有明显大弯勾的状态！必须湿性发泡哦，硬性就容易开裂了，湿性才不开裂。

5.蛋白分三次和面糊翻拌均匀，倒入垫了油纸的烤盘，用刮刀铺匀并整理好表面（如果你追求毛巾卷面，一定不能用油纸，要换油布，玻璃纤维那种，才容易出毛巾卷的效果）。

6.震几下烤盘，排出空气，避免内部有大气泡，送入预热好的烤箱，170度烤20分钟。

7.取出倒扣，趁热撕掉油纸，晾凉，抹上打发好的奶油，卷起来，送去冰箱冷藏定型。

我没用油纸卷，直接用了保鲜膜，第二天早上撕下保鲜膜的时候，直接把表层撕掉了，变成了毛巾面。

切成5cm宽的一截一截，再从中间切，不要切到底，这样就可以挤奶油放水果做装饰了。

奶油打发不用我单独说了吧，糖分自己适量加就好。我不喜欢甜，加上小朋友也要吃，一般都只加10g左右的糖。

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