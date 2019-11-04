get这几招，宝宝吃蔬菜不发愁

蔬菜能给孩子提供多种矿物质、维生素和纤维素、碳水化合物等营养素物质，有助于保护孩子在以后的生活中免受疾病的侵害，包括心脏病、中风和一些癌症。那么，如何让宝宝爱吃蔬菜呢？

树立榜样

孩子从你那里了解如何选择食物，所以鼓励孩子吃蔬菜的最好方法就是让他看到你自己爱吃蔬菜。家庭聚餐是教孩子健康饮食的好时机，包括吃蔬菜。如果孩子看到你在盘子里装满蔬菜，他很可能会想模仿。

继续尝试

孩子们第一次尝蔬菜时说不喜欢蔬菜是正常的。如果孩子说他不喜欢蔬菜，或者不喜欢一种新蔬菜，那就在吃饭的时候给他吃，也不断鼓励他尝试和品尝，孩子最终可能会改变对蔬菜的看法。

表扬和奖励

如果每次孩子吃或试着吃蔬菜时你都称赞他，那么他更有可能再次吃蔬菜。当你告诉孩子他做得很好的时候，表扬最有效。不过，尽量不要让赞扬成为这顿饭的焦点。你的目标是鼓励孩子吃蔬菜，因为他喜欢蔬菜，而不是因为他想要你的表扬和奖励。惩罚孩子不吃蔬菜会使蔬菜变成对你孩子不利的东西。

鼓励孩子参与蔬菜烹饪

如果你让孩子参与计划和用蔬菜做饭，他很可能会想吃他帮助准备的蔬菜。例如，可以让孩子当你购物时选择蔬菜作为晚餐，把切碎的蔬菜放在蒸锅或平底锅里煮。当你觉得大一点的孩子可以安全地使用更锋利的厨房工具时，他们可以帮助你把蔬菜磨碎或切碎。尽可能带孩子一起购物，看到许多不同的蔬菜可以让孩子们更加好奇和有兴趣尝试它们。

提供蔬菜作为零食

如果你在家里储备蔬菜作为零食，限制不健康的零食，你的孩子在饿的时候更可能选择蔬菜。例如，在冰箱里放一盒切好的蔬菜，如黄瓜、胡萝卜或甜椒。然后用天然酸奶、奶酪或全麦面包搭配。

多样化选择蔬菜品种、口味

试着选择不同形状、颜色、质地和口味的蔬菜——种类越多，孩子就越有可能找到他感兴趣的食物。如果你在孩子喜欢的食物中提供新的蔬菜，那么整顿饭的重点就不是新的蔬菜。记住，味道很重要。例如，你可以尝试用新鲜的香草和柠檬汁烤蔬菜，或者在炒菜或披萨上用切成片的花椰菜。这对你的孩子来说可能比一大块蒸过的蔬菜更有吸引力。

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