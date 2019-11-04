搞笑！“结婚太难了，我憋不住了……”

近日，有一位新郎火了，他在婚礼庆典上一把鼻涕一把泪的真情流露不光让现场的来宾捧腹，也让众多网友笑出声来。

“我结婚太难了，我已经当了7次伴郎了……”

“我上辈子肯定拯救银河系了，我太喜欢她(老婆)了”

“每次去(岳父岳母)她们家吃饭跟过年一样，条件太好了”

…… …… ……

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网友们纷纷表示：虽然很搞笑，但也太甜了吧!

让我们一起端好饭盆，戳↓视频，收获狗粮!

相信，很多朋友听到结婚都能想象到充满爱意和浪漫的氛围，但结婚现场其实还有很多搞笑的情况发生，真验证了上面新郎说的一句话：结婚真的太难了……

新郎满心欢喜的找到新娘鞋，

众人起哄让新郎亲一下，

新郎二话没说冲着鞋亲了一口

众人笑翻：让你亲新娘，你亲鞋子干嘛!

新郎：第一次结婚，没有经验……

what?你还想结几次婚?

新郎你长点心吧，你到底接谁来了?

多实诚一新郎啊，不说了，我先笑为敬!

这……娶的不是新娘，难道是师妹?

咳咳，这位新郎，

结个婚而已，

是想拆家吗?

???

新郎你把人丢了，头都不回啊!

看来要凉凉了~

一不小心暴露了新娘吃货本质

哈哈哈哈哈~

啊哈哈哈哈哈，这狗子也太会了吧

亲吻家长大型车祸现场?

笑到崩溃!

父亲一脸享受是怎么肥四!

这些新郎新娘真真儿有了一个难忘的婚礼啊!各位看官们别笑啦，还记得自己结婚时候的趣事嘛?不如留言跟大家分享一下，独乐乐不如众乐乐嘛!

嘻嘻~

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