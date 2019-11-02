来看幼儿园万圣节装扮，你最欣赏哪位家长的“杰作”？

11月1日是万圣节，很多幼儿园允许孩子们打扮成各种角色来上学。家长们个个八仙过海，各显神通，把孩子打扮的“漂漂亮亮”的，吸引大家眼球。可有的家长的作品似乎用力过猛了，把其他小朋友都吓坏了~

这是不是有点用力过猛了

我们再来回顾一下往年的经典作品：

《千与千寻》无脸男，成功吓哭小朋友

我妈手艺太硬，我也很无奈。

同一个妈妈第二年作品——《死亡笔记》里的尼亚和死神琉克

据妈妈介绍，这个琉克妆足足化了3个多小时。一画好就把妹妹吓哭了。

去年作品是这个，小编不认识……

希望评论里可以科普一下。

这个大一点的孩子叫萌萌，其实是一个很萌的小女孩。萌萌妈妈这次不再专情于黑色系，显得和谐多了。

以下是其它妈妈们的大作。

《东成西就》里梁朝伟经典香肠嘴造型

《七龙珠》里的克林，跟网红小吴撞眉毛了

小蓝人阿凡达，小朋友挺有镜头感

本土特产鬼——清代僵尸造型

小朋友表情好评~

《疯狂动物园》朱迪警官

大名鼎鼎的小丑

《寻梦环游记》里的米格

食物系列

超级Q的寿司宝宝

龙虾宝宝

爆米花宝宝

以下是植入广告系列

星爸爸

M记

K记老大爷

这些爸爸妈妈都好心灵手巧，看得我这种手残党羡慕不已啊~

相信这样的奇妙经历，一定会成为孩子难忘的回忆。

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