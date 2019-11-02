来看幼儿园万圣节装扮，你最欣赏哪位家长的“杰作”？
发布于2019-11-02 11:32:57 标签：3-6岁, 亲子关系, 国外新闻, 行为性格 作者：刘瑞祥
11月1日是万圣节，很多幼儿园允许孩子们打扮成各种角色来上学。家长们个个八仙过海，各显神通，把孩子打扮的“漂漂亮亮”的，吸引大家眼球。可有的家长的作品似乎用力过猛了，把其他小朋友都吓坏了~
这是不是有点用力过猛了
我们再来回顾一下往年的经典作品：
《千与千寻》无脸男，成功吓哭小朋友
我妈手艺太硬，我也很无奈。
同一个妈妈第二年作品——《死亡笔记》里的尼亚和死神琉克
据妈妈介绍，这个琉克妆足足化了3个多小时。一画好就把妹妹吓哭了。
去年作品是这个，小编不认识……
希望评论里可以科普一下。
这个大一点的孩子叫萌萌，其实是一个很萌的小女孩。萌萌妈妈这次不再专情于黑色系，显得和谐多了。
以下是其它妈妈们的大作。
《东成西就》里梁朝伟经典香肠嘴造型
《七龙珠》里的克林，跟网红小吴撞眉毛了
小蓝人阿凡达，小朋友挺有镜头感
本土特产鬼——清代僵尸造型
小朋友表情好评~
《疯狂动物园》朱迪警官
大名鼎鼎的小丑
《寻梦环游记》里的米格
食物系列
超级Q的寿司宝宝
龙虾宝宝
爆米花宝宝
以下是植入广告系列
星爸爸
M记
K记老大爷
这些爸爸妈妈都好心灵手巧，看得我这种手残党羡慕不已啊~
相信这样的奇妙经历，一定会成为孩子难忘的回忆。
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