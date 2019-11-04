孕期做B超，肚子上涂的东东是啥？

有一位准妈妈跟育姐反映，她在去医院做B超检查时，医生会在她肚子上涂抹一种又粘又凉的东西。她十分疑惑：这种东西究竟是什么呢？会不会对母婴健康造成不良影响呢？今天育姐就给大家做一个科普，赶紧来看看吧。

做B超时在腹部涂抹的东西是什么？

其实，这种“粘粘的、凉凉的”物质是一种医用产品，名字叫做“医用超声耦合剂”，在做B超检查时经常使用。它是由新一代水性高分子凝胶组成，是一种无色无味无毒的试剂，主要成分是丙二醇、甘油、聚乙二醇等。它不易酸败，不易干燥，粘稠性适中，手感不油腻。

医用超声耦合剂对身体没有副作用，也不会刺激皮肤，容易清洗，还可以起到润滑的作用，常常被用于妇产科、消化系统等科目的B超检查。

耦合剂到底有什么作用？

医生在准妈妈肚子上涂抹超声耦合剂究竟有什么作用呢？育姐给大家科普一下：

1.填充作用

使用耦合剂的首要目的是填充皮肤和探头接触面的微小空隙。探头和皮肤之间有空气存在，超声波遇阻后返回，就无法准确探查胎儿的情况。在准妈妈肚子上涂抹耦合剂后，空隙间存在的少量空气被赶走，这样就可以降低空气对B超的影响，让检查结果更准确。

2.润滑作用

耦合剂可以减少皮肤与探头面之间的摩擦，让探头活动更灵活，检查的更仔细更全面。耦合剂具有很好的润滑性和粘稠性，可以让医生对腹中胎儿进行滑动检查。

3.抑菌作用

一台超声波诊断仪每天需要给很多病人做检查。在保证探头干净的情况下，在妈妈肚子上涂抹超声耦合剂能够起到抑制细菌生长的作用，从而保证母婴健康。

4.过渡作用

在腹部涂抹耦合剂能够消减B超探头和皮肤接触面的声阻抗，进而降低超声能量的反射损失，让B超图像变得更加清晰。

总而言之，在准妈妈腹部涂抹医用超声耦合剂是为了让B超检查更顺利更方便，避免图像失真。耦合剂对妈妈的皮肤和宝宝的健康不会产生不利影响，大家不必感到担心。

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