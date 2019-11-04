爸爸喝醉后给两女儿喂酒充饥，致其差点丧命

据英国《每日邮报》报道，近日，乌克兰一对年幼的姐妹发生酒精中毒，差点丢掉小命。而这起事的始作俑者竟然是她们的亲生爸爸。目前，这名爸爸已经被警方逮捕。

两女童醉倒街头被送医，爸爸是始作俑者

据了解，这起事件发生在乌克兰赫尔松的查普林卡区。10月3日下午，4岁姐姐玛丽娜和2岁妹妹露达倒在大街上，昏迷不醒。邻居发现异常，闻到她们身上全是酒味，立即叫人将她们送到医院里急救。

经调查，姐妹俩一家很贫穷，妈妈正在外地打工，爸爸米克拉负责照顾两个女儿。事发当天中午，姐妹俩肚子很饿，于是向正在喝酒的爸爸索要食物。但爸爸米克拉已经处于醉酒状态，他竟然往奶瓶里倒酒，然后递给女儿们喝。没过一会，4岁姐姐玛丽娜就开始发酒疯，抓着奶瓶唱跳起来，随后和妹妹一起醉倒在街头。

姐妹俩经抢救后脱险，爸爸涉嫌犯罪被逮捕

医院表示，两名小女孩被诊断为酒精中毒昏迷。她们俩每人喝了约280ml的红酒，被送到医院时已经奄奄一息。幸运的是，这对姐妹经过抢救后已经转危为安，目前仍需住院观察。

据悉，两名女童被送到医院时，头发和衣服都很脏，身上还有跳蚤。警方据此认定，爸爸米克拉除了涉嫌过失致儿童死亡外，还疏于看护孩子。尽管爸爸一直拒绝承认给女儿喝酒，但警方还是将其逮捕。目前，米克拉正在等候法院判决。

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