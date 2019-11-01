看哭！百岁老人执意送七旬儿子进养老院……

父母老了需要人照顾，子女又工作繁忙，于是把父母送进养老院。这不是什么稀奇事儿，但是你见过父亲把儿子送进养老院的吗？印度电影《老爸102岁》里的高龄父亲，就执意要把75岁的儿子送进养老院，这又是什么神操作？

首先认识一下这对父子

父亲达特利，102岁高龄

帅帅的酷老头

日子过得恣意潇洒

他穿潮服、逛集市、吹萨克斯

遇到孩子们踢足球就兴致盎然地玩成一堆

四处交友，遇到司机也能聊得一见如故

他把冰箱塞满了零食饮料

即使为了健康着想不能吃

至少看着感觉超爽

他听说有个地方

建了个世界上海拔最高的邮箱

就兴致勃勃地计划着去一趟

在那个海拔最高的地方

给亲戚朋友寄明信片、送祝福

而儿子巴布，一位75岁的老人

谨小慎微、暮气沉沉

因为一次洗澡洗了15分钟结果感冒了

从此给自己设置了14分钟的洗澡时间

绝对不会在外面住

有人动了他的窗帘就会彻夜失眠

一条毯子用了65年

离开它就无法入睡

身体有点不舒服的迹象

就会紧张兮兮地预约医生

在巴布看来

他已经是个75岁的老人

要服老，要养生，

要做好预防措施，要加倍小心

这对性格迥异的父子

一起生活了多年

当然会有纷争

他们有各自的冰箱

有各自的活动

谁也不认可对方的生活方式

终于有一天

父亲达特利跟儿子说

他无法忍受儿子的负能量

要把他送到养老院去

巴布听了，整个人都懵了

原来人老心不老的达特利

给自己定了个新目标

他要打破中国老人王重北创立的

世界长寿纪录—118岁

代替他登上吉尼斯

而年老的、无趣的、缺乏热情的人

比香烟不利于健康

为了再活16年完成目标

他要远离这些人

显然，这些人包括儿子巴布

于是，他决定把儿子送进养老院

一个名叫日落老人之家的地方

直到他再活16年打破记录为止

巴布当然不愿意住进养老院

一番争论下来

老爸拍案决定：

如果你还想呆在家里

就帮我找回一样东西

——新的巴布

达特利还给儿子列了五项任务

1.给死去的妻子写一封情书

2.切断与医生的联系

3.剪了那条60多年的毯子

4.花一天时间在孟买不同地方旅游

5.让一盆君子兰在半个月内开花

这些任务对巴布来说很难

甚至他觉得有些任务根本就是无稽之谈

比如写情书，

他的妻子死了啊

写情书毫无意义

但是达特利却反驳道：

“她虽然死了，但是你还活着吧！”

最终巴布东拼西凑磕磕绊绊地完成了情书

前半段谜之尴尬

后半段满满的全是对老爸的吐槽

字里行间都散发着巴布的强烈怨愤

但是他没发现，他已经不是那个死气沉沉的巴布了

达特利列出这个看似荒诞的要求

其实只是想唤醒儿子的热情

帮他找回爱的能力

重新学习爱别人，爱自己

而切断与医生的联系

也不过是让他告别小心翼翼的生活

心态过于紧张，反而不利于健康

紧跟着他让巴布在孟买旅游

巴布去了儿时的游乐场

登上了儿时去过的大飞机

想起了自己那些无忧无虑的童年时光

他去了多年前常带儿子阿莫去的教堂

曾经的时光多么美好啊

他去了以前常跟妻子去的面包店

打包一个蛋糕

再坐一辆马车，沿着海滨道路走

达特利还逼着儿子剪掉陪伴他65年的毯子

这对巴布而言是一项痛苦的任务

但是达特利却坚持要这样做

眷恋旧物就会沉溺于过去

敢于放手，才能拥抱新生活

他鼓励巴布培养新的爱好

甚至跟巴布说：

只要对着君子兰唱歌

就能让它三天内开花

巴布信以为真

果然对着那株君子兰唱起歌来

几天后君子兰果然开花了

巴布开心得像个孩子

其实这所谓的奇迹

不过是偷梁换柱而已

达特利趁着儿子不注意

用已经开花的君子兰换下了他的那一株

只是为了让巴布感受到生活中无处不在的惊喜

就这样在老爸的威逼利诱下

巴布慢慢变得改变了

不再谨小慎微

不再暮气沉沉

他重新焕发出活力和热情

他的脸上又有了笑容

有了喜欢做的事情

可以陪着老爸一起喝着红酒看星星

一切似乎都完美了

然而这个时候，巴布的儿子

远在美国的阿莫订了一束花

作为生日礼物送给巴布

达特利没有把花交给阿莫

他意识到阿莫的出现

可能会让他的努力付诸东流

因为阿莫就是巴布的心理魔障

原来巴布的儿子阿莫是个典型的不孝子

花光了巴布的所有积蓄去了美国留学

在那边定居之后就再也没有回来

结婚也没有通知父母

巴布提出想要自费去美国看他

他却说房子太小、自己太忙

最不可原谅的是在母亲弥留之际

在患了老年痴呆忘记所有人

却独独还记得阿莫这个名字时

面对爷爷父亲的催促电话

阿莫也以走不开为由

没有回来见母亲最后一面

轮到分财产

倒是回来得干脆利落

达特利眼看着巴布像一个乞丐一样

乞求着阿莫回来看看

乞求着他寄几张孩子的照片回来

于是达特利给巴布下了最后一个任务

把阿莫扫地出门

这无疑是触及了巴布的逆鳞

父子间爆发了激烈的争吵

达特利对巴布说：

“要是儿子成长为一个混蛋，

就忘掉他吧，

只记得他的童年就好。”

但是巴布执意要把财产留给阿莫

甚至不惜跟老爸达特利打官司

直到这时，达特利才吐露了实情

他根本没想着要破什么长寿记录

之所以这么急切地想要“改造”巴布

是因为他检查出了脑瘤

达特利本是计划着去海拔最高的邮箱打卡

为此去做了身体检查

结果他的脑子里查出了肿瘤

他知道自己时日无多

唯独还记挂着巴布

希望在临终前

能够看到一个焕然一新的儿子

得知父亲的一番苦心后

巴布幡然醒悟

在阿莫回来分家产那一天

他去机场见了阿莫

过去几十年都是阿莫以一句“我希望你能理解”

来搪塞他敷衍他

那天，巴布终于也用一句“我也希望你能理解”

一洗多年来深陷亲情泥淖的难堪

他当着众人的面将阿莫大骂了一顿

怒吼着让他滚蛋

这一次，他终于认清了阿莫的面目

狠下心来跟他断绝关系

电影接近尾声

达特利追随他的偶像王重北去了天堂

但是，巴布变成了另一个达特利

对生活充满热情，对未来充满希望

眼里有光，心中有爱

没有人能够定义老年人该是什么样子

只要还抱有对生活的憧憬和热忱

就依旧还是少年模样

任何年岁，都不该放弃自我

孩子孝顺贴心，是你快乐的一部分

孩子远在他乡，更该快乐地过好自己的日子

这种精彩热烈的人生

对子女而言又何尝不是一种心理慰藉？

愿我老了

能成为一个时髦快活的老太太

跟着三五个老闺蜜

穿着鲜艳的衣裳

拎着亮丽的包包

一起去喝下午茶

一起去读书唱歌

也可以兴致一起

来一场说走就走的旅行

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