想鼓励娃养成良好行为，你得做到这几点

对于如何鼓励的孩子养成的良好行为，很多家长一头雾水。其实，积极和建设性的方法往往是指导孩子行为的最佳方法。也就是说当孩子行为良好时，大家一定要给予必要的关注，而不是仅仅在他做了你不喜欢的事情时批评或惩罚。下面教大家将这种积极方法付诸行动的小技巧：

1.成为榜样

用你自己的行为来指导孩子。你所做的往往比你所说的更重要。例如，如果你想让你的孩子说“请”，你自己说。如果你不想让你的孩子大声说话，你自己也要先轻声说话。

2.告诉孩子你的感受

直接告诉孩子他的行为是如何影响你的，这可以让他明白有你的感受。这会让孩子有机会从你的角度看问题。例如，“我很烦躁，因为太吵了，我都不能正常打电话。”

3. 积极反馈

当孩子以你喜欢的方式做事时，给他一些积极的反馈。例如，“哇，你做得太好了。你把所有的积木放在桌子上，我太高兴了。”这种积极的反馈可被称为描述性表扬，你多说孩子会明白自己哪些事做得很好。即便孩子表现不太好，也请试着做正面的评论。记住，如果孩子们在没有注意力和消极注意力之间做出选择，他们往往会寻求消极的注意力。

4.积极倾听

要积极倾听，你可以在孩子说话时点头，然后重复你认为孩子的感受。当你这样做的时候，它可以帮助孩子们应付紧张、担忧之类的情绪，这样孩子可能就不会做不必要的行为了。同时也让他们感到受到尊重，得到安慰。

5.信守承诺

当你信守诺言时，不管好坏，孩子都会学会信任和尊重你。他知道，当你承诺了一些美好的事情时，你不会让他失望；当你解释了结果时，他也学会了不要试图改变你的想法。所以当你答应在孩子捡起玩具后去散步时，一定很快行动起来。当你说如果孩子还到处乱跑，你就要离开图书馆时，要准备好马上离开。

6.创造良好行为的环境

孩子周围的环境会影响他的行为，所以你可以塑造环境来帮助孩子表现良好。这可以简单到确保孩子的空间有足够的安全、刺激性的东西让他玩。确保孩子够不到他可能打碎或可能伤害他的东西。

7.给孩子明确简单的指示

如果你简单地给出明确的指示，孩子就会知道该怎么办，比如“我们过马路时握着我的手”。积极的规则通常比消极的规则好，因为它们以积极的方式指导孩子的行为。例如，“请把门关上”比“不要让门开着”要好。

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