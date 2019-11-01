让娃做家务好处多多，快行动起来吧

如果有一种方法可以让你帮孩子建立自尊和责任感的同时，在家里得到额外的帮助，要试试吗?其实，你给孩子分配诸如喂宠物和扫地等家务时，给他们传递了一个重要的信息——他们是家庭中有贡献的一员哦~

让孩子参与家务劳动很重要？

给孩子做家务有很多好处，不仅对你的家庭有好处，而且对他们的个人发展也有好处。

当孩子做家务的时候，他们感觉到他们在为家庭做贡献。举个栗子，当孩子摆好桌子，然后每个人都坐下吃饭后，他就可以把他在准备吃饭时起到的重要作用联系起来，会很有成就感。等孩子学会对自己的工作负责并以做家务为荣时，会把家务活当做自己的分内事，在这个过程中也建立起其良好的家庭归属感。于是呢，在家里帮忙不是他们害怕的事情，而是他们喜欢做的事情。与此同时，孩子的责任感也得到强化，帮助他日后会成为一个有担当的人哦~

此外，孩子一起做家务让家里保持整洁。而当所处环境不那么杂乱的时候，更容易理性思考，是不是很不错呢？

怎么给孩子分配家务？

1.从小处开始

当一个小家伙面对一个游戏室或卧室时，很容易被淹没，因为房间里到处都是玩具。他们常常不知道从哪里开始，最终放弃，还发脾气或抱怨。不要说“打扫这个房间”，而是给你的孩子一些具体的指示——“请把你所有的玩具车都收起来。”一旦任务完成，继续让他做其他的事情。比如“干得好！现在可以开始整理蜡笔了。”

2.合理适度

当你为孩子列出一个工作清单时，记住简单是关键。年幼的孩子往往注意力不集中，所以你需要找些容易让他们完成的家务，这样他们就不会感到无聊。要求孩子一些超出他能力的东西，他可能会感到很沮丧。但如果他能把你要求的事做好，很可能会想做得更多。

3.别太苛求

记住，努力才是重要的，而不是最终的结果。你的目标不是要有一个小管家，而是要让孩子养成好习惯，这样当孩子长大后，他就会明白这样的重要性。如果他整理床铺的时候好多地方不平整，不要急于把被子弄平。否则会让孩子以为你认为他不够努力。这个时候，大家要做的事肯定、称赞他的努力。随着时间的推移，他慢慢会改进掌握好相关的技能。

4.给予奖励

建议大家创建一个图表，详细说明他的工作是什么。如果孩子还不识字，那就用图代替。比如如果你想让他给花花草草浇水，那就画一个洒水壶。每项工作完成后，可以给孩子一些奖励，满一定数量了还可以兑换大奖。有些父母喜欢给零花钱，这也可以考虑。总而言之，你要肯定、表扬孩子做出的努力。

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