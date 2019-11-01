开发宝宝智力，快玩这些游戏

小宝宝的早教没大家想的那么难，大家可以从训练五官感觉培养宝宝的观察力入手，来促进他的智力和其他能力发展。还在等什么，快带着宝宝玩起来吧。

1.逗宝宝笑

生活在愉快的环境，宝宝笑得更早，而早会笑的宝宝更聪明哦~这是因为快乐的情绪能促进大脑发育。平时，大家可以多逗弄宝宝，比如摸摸小脸蛋，做搞笑的表情和动作，用快乐的声音来感染宝宝。

2.多跟宝宝说话

换尿布或是洗澡、喂奶时，多和孩子说说话，让宝宝慢慢记住你以及家人的脸。多和宝宝有身体和眼神接触，会让宝宝感觉更安心更舒适。贴抱、举起，变换体位等这些动作可以做，能让宝宝感受你对他的爱意和关怀，让他对你产生信任和亲切感。

3.多回应宝宝

宝宝哭泣时，大家如果发声应和，宝宝会停下来看谁在哭，然后发出哭之外的声音;跟宝宝说话时，宝宝会应答发出“啊啊”或“哦哦”的声音，你回应的话宝宝的声音会更响亮。建议大家多跟孩子说话，鼓励孩子发声，或和别人互动，为他以后说话打好基础。

4.抓握听音

家长可以用容易发出声响的玩具逗弄宝宝，让其抓握。玩玩具的同时宝宝还能听到美妙的音乐，如果放的是胎教音乐还复习了，可以起到巩固音乐记忆的作用，能启迪宝宝右脑欣赏美的功能。如果在婴儿期不复习，那么胎教的影响将在半年内消失。

5.被动操

在给宝宝洗澡穿衣时，可以带着他做上下内外屈肘伸肘等动作。宝宝身体得到了运动，皮肤也受到抚摸，全身都得到按摩，可以促进肢体发育，同时也满足了宝宝皮肤希望得到充分按摩的需求。

6.口嘴游戏

跟孩子对视，做些张口吐舌或是咂舌的动作。要知道，宝宝出生后就会吮吸，嘴巴比其他部位要灵活很多，能很快学会。这么做能锻炼他的模仿能力。

7.竖抱看景物

建议大家锻炼宝宝颈部让其慢慢支撑起脑袋的重量。方法呢，可以让宝宝看些会发声或会动的玩具，引诱宝宝看窗外风景。另外，可以记认图形。引导宝宝注视时，看过的图形停留时间可以短一些，而没看过的新图形停留时间要长一些。

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